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NN

Natalya Noskova

На сайте с 7 мая 2008

Комментарии5
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
КорсикаНеземная красота пейзажей, склоны, увитые виноградными лозами и поросшие оливковыми деревьями, и очень необычный менталитет местных жителей – все это остров Корсика, родина великого Наполеона Бонапарта…Понятие “русский турист” здесь пока непривычно. Сюда приезжают в основном французы, предпочитающие отдых в своей стране. Корсиканским языком на острове владеет только взрослое население...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Корсика Неземная красота пейзажей, склоны, увитые виноградными лозами и поросшие оливковыми деревьями, и очень необычный менталитет местных жителей – все это остров Корсика, родина великого Наполеона Бонапарта…Понятие “русский турист” здесь пока непривычно. Сюда приезжают в основном французы, предпочитающие отдых в своей стране. Корсиканским языком на острове владеет только взрослое население...

Путешествия по Европе от читателей The Village
Идея для чтения в любом месте и в любое времяИспания , Мадрид.
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Идея для чтения в любом месте и в любое время Испания , Мадрид.