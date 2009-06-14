Natalya Noskova
На сайте с 7 мая 2008
Путешествия по Европе от читателей The Village
КорсикаНеземная красота пейзажей, склоны, увитые виноградными лозами и поросшие оливковыми деревьями, и очень необычный менталитет местных жителей – все это остров Корсика, родина великого Наполеона Бонапарта…Понятие “русский турист” здесь пока непривычно. Сюда приезжают в основном французы, предпочитающие отдых в своей стране. Корсиканским языком на острове владеет только взрослое население...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Корсика Неземная красота пейзажей, склоны, увитые виноградными лозами и поросшие оливковыми деревьями, и очень необычный менталитет местных жителей – все это остров Корсика, родина великого Наполеона Бонапарта…Понятие “русский турист” здесь пока непривычно. Сюда приезжают в основном французы, предпочитающие отдых в своей стране. Корсиканским языком на острове владеет только взрослое население...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Идея для чтения в любом месте и в любое времяИспания , Мадрид.
Путешествия по Европе от читателей The Village