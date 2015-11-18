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Дарья Данилова
На сайте с 5 ноября 2015
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Личный опыт
Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка
По просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам
Личный опыт
Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка
По просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам
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