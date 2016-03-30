вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Юг
Юг
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты7
Коротко0
NS

Natalia Shavkunova

На сайте с 9 ноября 2015

Комментарии0
Темы0
Посты7
Коротко0
На что тратят деньги в разных странах?
Простые числа
На что тратят деньги в разных странах?The Village узнал, сколько тратят на еду, алкоголь и одежду в России, США, ЕС и не только
20
На что тратят деньги в разных странах?
Простые числа

На что тратят деньги в разных странах? The Village узнал, сколько тратят на еду, алкоголь и одежду в России, США, ЕС и не только

Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
Простые числа
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартируThe Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах
33
Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру
Простые числа

Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру The Village узнал, сколько годовых зарплат нужно, чтобы купить квартиру в Москве, Нью-Йорке, Берлине и других мегаполисах