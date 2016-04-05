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ПЕ

Полина Еременко

На сайте с 4 апреля 2016

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Коротко0
Петербургский трубочист — о крышах, опасностях и Fairy для душа
Личный опыт

Петербургский трубочист — о крышах, опасностях и Fairy для душаThe Village поговорил с опытным трубочистом Александром Ополченным об особенностях его работы и жизни

Личный опыт

Петербургский трубочист — о крышах, опасностях и Fairy для душа The Village поговорил с опытным трубочистом Александром Ополченным об особенностях его работы и жизни

Молодые поэты — о своих стихах и новом языке
Люди в городе

Молодые поэты — о своих стихах и новом языкеThe Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе

Люди в городе

Молодые поэты — о своих стихах и новом языке The Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе

Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводеThe Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
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Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе
Производственный процесс

Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия

Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в Москве
Личный опыт
Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в МосквеСтудент из Канады рассказал The Village о том, как приехал в Москву с кучей денег и стал изо всех сил экономить
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Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в Москве
Личный опыт

Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в Москве Студент из Канады рассказал The Village о том, как приехал в Москву с кучей денег и стал изо всех сил экономить

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя
Люди в городе

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам

Люди в городе

Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустя The Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам