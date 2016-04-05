Полина Еременко
На сайте с 4 апреля 2016
Личный опыт
Петербургский трубочист — о крышах, опасностях и Fairy для душаThe Village поговорил с опытным трубочистом Александром Ополченным об особенностях его работы и жизни
Личный опыт
Петербургский трубочист — о крышах, опасностях и Fairy для душа The Village поговорил с опытным трубочистом Александром Ополченным об особенностях его работы и жизни
Люди в городе
Молодые поэты — о своих стихах и новом языкеThe Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе
Люди в городе
Молодые поэты — о своих стихах и новом языке The Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводеThe Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
Производственный процесс
Как делают сервизы и статуэтки на Императорском фарфоровом заводе The Village побывал на легендарном петербургском предприятии и выяснил, как рождаются фарфоровые изделия
Личный опыт
Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в МосквеСтудент из Канады рассказал The Village о том, как приехал в Москву с кучей денег и стал изо всех сил экономить
Личный опыт
Как я экономлю 10 тысяч долларов, живя в Москве Студент из Канады рассказал The Village о том, как приехал в Москву с кучей денег и стал изо всех сил экономить
Люди в городе
Кто живёт в квартирах великих поэтов век спустяThe Village поговорил с нынешними обитателями квартир, в которых успели пожить Маяковский, Хармс, Чуковский, Ахматова и Мандельштам
Люди в городе