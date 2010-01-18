Италия -это такое место Вообще путешествия по миру совмещенные с жонглированием папиным кошельком доставляют много удовольствия, точнее жонглированием людьми с помощью папиного кошелька. Интересно наблюдать, как ширятся улыбки людей в зависимости от размера чаевых, или как запреты и правила перестают существовать, когда лезешь в карман за кошельком. Наблюдая за этим, делаешь много выводов для себя, выявляешь...