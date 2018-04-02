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ЮЛ

Юрий Лысенко

На сайте с 24 октября 2016

Комментарии1
Темы0
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Новости

В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков

Участие в шоу примут восемь стран

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Новости

В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков Участие в шоу примут восемь стран

Новости

В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея

Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство

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Новости

В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство

Новости

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

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Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

Новости

Сегодня на ВДНХ пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи

Встречу проведет музыкальный журналист Colta.ru Денис Бояринов

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Сегодня на ВДНХ пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи Встречу проведет музыкальный журналист Colta.ru Денис Бояринов

Новости

С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным

Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00

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С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным
Новости

С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00

Новости

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу

Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов

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Новости

Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов

Новости

Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона

Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка

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Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка

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«Москино» запустит ежемесячную детскую программу «Союзмульткино»

Показы будут проходить по утрам каждое воскресение

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«Москино» запустит ежемесячную детскую программу «Союзмульткино» Показы будут проходить по утрам каждое воскресение

Новости

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин

В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Новости

Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Новости

В выходные закроют восточный вестибюль станции «Фили»

Западный вестибюль продолжит принимать пассажиров

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В выходные закроют восточный вестибюль станции «Фили» Западный вестибюль продолжит принимать пассажиров

Новости

Россияне смогут отправить письма в космос

Действующие космонавты ответят на лучшие письма

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Россияне смогут отправить письма в космос Действующие космонавты ответят на лучшие письма

Новости

Россиян предупредили об активизации клещей

Обезопасить себя от нападения можно с помощью закрытой одежды

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Россиян предупредили об активизации клещей Обезопасить себя от нападения можно с помощью закрытой одежды

Новости

Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha

Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август

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Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август

Новости

В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок

На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты

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В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты

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Ажиотаж из-за «Клевера», хакатоны Alibaba и стоимость рекламы у Дудя

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Ажиотаж из-за «Клевера», хакатоны Alibaba и стоимость рекламы у Дудя Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации

Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать

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В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать

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В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»

Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

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В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме

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На кассах метро в Москве появятся стикеры «We speak English!»

Иностранцы смогут видеть их издалека

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На кассах метро в Москве появятся стикеры «We speak English!» Иностранцы смогут видеть их издалека

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