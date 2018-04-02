Юрий Лысенко
На сайте с 24 октября 2016
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков
Участие в шоу примут восемь стран
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков Участие в шоу примут восемь стран
В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея
Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство
В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров
Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
Сегодня на ВДНХ пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи
Встречу проведет музыкальный журналист Colta.ru Денис Бояринов
Сегодня на ВДНХ пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи Встречу проведет музыкальный журналист Colta.ru Денис Бояринов
С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным
Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00
С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00
Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу
Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов
Роспотребнадзор напомнил об опасности заражения паразитами через рыбу Заражение происходит через рыбу, в которой находятся личинки паразитов
Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона
Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка
Visa и MasterCard запустят денежные переводы по номеру телефона Сейчас осуществлять такие переводы можно только между счетами клиентов одного банка
«Москино» запустит ежемесячную детскую программу «Союзмульткино»
Показы будут проходить по утрам каждое воскресение
«Москино» запустит ежемесячную детскую программу «Союзмульткино» Показы будут проходить по утрам каждое воскресение
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин
В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Ростуризм предупредил отдыхающих в Норвегии о риске схода лавин В королевстве объявлен «оранжевый» уровень опасности
В выходные закроют восточный вестибюль станции «Фили»
Западный вестибюль продолжит принимать пассажиров
В выходные закроют восточный вестибюль станции «Фили» Западный вестибюль продолжит принимать пассажиров
Россияне смогут отправить письма в космос Действующие космонавты ответят на лучшие письма
Россиян предупредили об активизации клещей
Обезопасить себя от нападения можно с помощью закрытой одежды
Россиян предупредили об активизации клещей Обезопасить себя от нападения можно с помощью закрытой одежды
Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Зомби-апокалипсис от Apple, токены Басты и принуждение к караоке Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha
Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок
На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты
В День космонавтики пройдет всероссийский Гагаринский урок На мероприятии вспомнят значимые для освоения космоса даты
Ажиотаж из-за «Клевера», хакатоны Alibaba и стоимость рекламы у Дудя
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ажиотаж из-за «Клевера», хакатоны Alibaba и стоимость рекламы у Дудя Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации
Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
В Госдуму внесли законопроект о блокировке порочащей информации Сейчас судебные приставы могут только штрафовать за неисполнение требования об удалении такой информации, но не требовать ее заблокировать
В «Царицыно» проходит инклюзивный фестиваль «#Люди как люди»
Он приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме