Похмельная неделя Очень сложно пока представить, какая она будет, жизнь после Нового Года. Почему-то кажется, что в новогоднюю ночь обязательно что-нибудь случится такое, что прекратит сомнения в завтрашнем дне. Например, президент в поздравительной речи воскликнет «Эх, да пошло оно всё!», и нажмет на красную кнопку на глазах всей страны, и последнее, что увидит эта страна, это лица Галкина и Пугачевой.