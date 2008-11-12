Anton Mikhailovskiy
На сайте с 28 мая 2008
Питер
Новый клуб «Зал ожидания»23 января в Петербурге открывается новый клуб "Зал ожидания". Придумали и создали его бизнесмены Игорь Гуляев (музыкант) и Татьяна Гордиенко (автор Red Club).
Питер
Новый клуб «Зал ожидания» 23 января в Петербурге открывается новый клуб "Зал ожидания". Придумали и создали его бизнесмены Игорь Гуляев (музыкант) и Татьяна Гордиенко (автор Red Club).
Питер
FFTAD ART CLUB Граффити художников часто приравнивают к преступникам, наркоманам
Питер
Похмельная неделяОчень сложно пока представить, какая она будет, жизнь после Нового Года. Почему-то кажется, что в новогоднюю ночь обязательно что-нибудь случится такое, что прекратит сомнения в завтрашнем дне. Например, президент в поздравительной речи воскликнет «Эх, да пошло оно всё!», и нажмет на красную кнопку на глазах всей страны, и последнее, что увидит эта страна, это лица Галкина и Пугачевой.
Питер
Похмельная неделя Очень сложно пока представить, какая она будет, жизнь после Нового Года. Почему-то кажется, что в новогоднюю ночь обязательно что-нибудь случится такое, что прекратит сомнения в завтрашнем дне. Например, президент в поздравительной речи воскликнет «Эх, да пошло оно всё!», и нажмет на красную кнопку на глазах всей страны, и последнее, что увидит эта страна, это лица Галкина и Пугачевой.
Питер
Петербург-Хельсинки: basic infoДекабрь это отличное время, чтобы открыть для себя Финляндию. В самом разгаре Адвент – время подготовки к Рождеству. Хельсинки блестит огнями, витрины магазинов пестрят всевозможными дизайнерскими находками, которые осталось только упаковать в подарочную бумагу, в воздухе разносится аромат глеге (Рождественского напитка – финской, более изысканной версии глинтвейна) и имбирного...
Питер
Петербург-Хельсинки: basic info Декабрь это отличное время, чтобы открыть для себя Финляндию. В самом разгаре Адвент – время подготовки к Рождеству. Хельсинки блестит огнями, витрины магазинов пестрят всевозможными дизайнерскими находками, которые осталось только упаковать в подарочную бумагу, в воздухе разносится аромат глеге (Рождественского напитка – финской, более изысканной версии глинтвейна) и имбирного...
Рецепты читателей
Пирог, в который мы веримПризыв поддержать Барака Обаму и вера в «сладкое» будущее, – вот причины, по которым жители США провели акцию, масштабом в собственную кухню. Пироги готовились в поддержку будущего президента до выборов, с ними на столе отмечали победу. Лозунг звучал так – разогрейте ваши духовки и начните кулинарную революцию.
Рецепты читателей