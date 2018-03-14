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Дмитрий Чертков

На сайте с 6 марта 2017

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Новости

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского

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Новости

24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского

Новости

ФАС возбудила дело против Google из-за рекламы казино «Вулкан»

Дело назначено к рассмотрению на 10 апреля

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Новости

ФАС возбудила дело против Google из-за рекламы казино «Вулкан» Дело назначено к рассмотрению на 10 апреля

Новости

Портал для наблюдения за выборами

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков

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Новости

Портал для наблюдения за выборами Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков

Новости

Потепление вернется Москву в начале следующей недели

Во вторник, 20 марта, ожидается до плюс 3 градусов

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Новости

Потепление вернется Москву в начале следующей недели Во вторник, 20 марта, ожидается до плюс 3 градусов

Новости

На месте необистро «Голодный — злой» откроется ресторан «Рыба моя»

Он станет вторым в сети

0
Новости

На месте необистро «Голодный — злой» откроется ресторан «Рыба моя» Он станет вторым в сети

Новости

Аналог LinkedIn от Роструда

В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи

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Новости

Аналог LinkedIn от Роструда В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи

Новости

К вечеру сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра

Ранее сообщалось, что в столичный регион придут аномальные для марта морозы

1
Новости

К вечеру сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра Ранее сообщалось, что в столичный регион придут аномальные для марта морозы

Новости

В Москве собрали трехколесный электромобиль

По мнению создателей, разработка будет востребована у служб городских парков

1
Новости

В Москве собрали трехколесный электромобиль По мнению создателей, разработка будет востребована у служб городских парков

Новая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма Adrift
Утро в мире
Новая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма AdriftКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
0
Новая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма Adrift
Утро в мире

Новая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма Adrift Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Павильоны станции метро «Солнцево» построили похожими на деревенские домики

Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет

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Новости

Павильоны станции метро «Солнцево» построили похожими на деревенские домики Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет

Новости

Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Как курение влияет на слух

Сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков

1
Новости

Как курение влияет на слух Сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков

Новости

В подмосковной школе детям проголосовавших родителей пообещали отгул

Один из учителей отправил соответствующее сообщение в родительский чат в WhatsApp

0
Новости

В подмосковной школе детям проголосовавших родителей пообещали отгул Один из учителей отправил соответствующее сообщение в родительский чат в WhatsApp

Новости

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку

Сдать его ученики смогут уже в 2019 году

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Новости

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку Сдать его ученики смогут уже в 2019 году

Новости

YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию»

Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации

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Новости

YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию» Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации

Новости

Игра с денежными призами от «ВКонтакте» и Урганта

Первая игра пройдет 14 марта в 13:00

1
Новости

Игра с денежными призами от «ВКонтакте» и Урганта Первая игра пройдет 14 марта в 13:00

Новости

МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестную рекламу

Ведомство потребовало от оператора устранить нарушение

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Новости

МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестную рекламу Ведомство потребовало от оператора устранить нарушение

Новости

Лучшие вокзалы России

По данным исследования, наиболее востребованные услуги на вокзалах — наличие медпункта и линейного отдела полиции

1
Новости

Лучшие вокзалы России По данным исследования, наиболее востребованные услуги на вокзалах — наличие медпункта и линейного отдела полиции

Новости

Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы

По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти

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Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти

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