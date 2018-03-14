Дмитрий Чертков
На сайте с 6 марта 2017
Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Медиаимперия Маска, согласие умереть за бессмертие и робопчелы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского
24 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Например, на главной сцене Театра на Таганке состоится премьера пластического спектакля «Басня» в постановке Кайдановского
ФАС возбудила дело против Google из-за рекламы казино «Вулкан»
Дело назначено к рассмотрению на 10 апреля
ФАС возбудила дело против Google из-за рекламы казино «Вулкан» Дело назначено к рассмотрению на 10 апреля
Портал для наблюдения за выборами
Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков
Портал для наблюдения за выборами Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков
Потепление вернется Москву в начале следующей недели
Во вторник, 20 марта, ожидается до плюс 3 градусов
Потепление вернется Москву в начале следующей недели Во вторник, 20 марта, ожидается до плюс 3 градусов
На месте необистро «Голодный — злой» откроется ресторан «Рыба моя» Он станет вторым в сети
Аналог LinkedIn от Роструда
В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи
Аналог LinkedIn от Роструда В ведомстве ожидают, что новая соцсеть будет востребована у молодежи
К вечеру сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра
Ранее сообщалось, что в столичный регион придут аномальные для марта морозы
К вечеру сугробы в Москве вновь вырастут до полуметра Ранее сообщалось, что в столичный регион придут аномальные для марта морозы
В Москве собрали трехколесный электромобиль
По мнению создателей, разработка будет востребована у служб городских парков
В Москве собрали трехколесный электромобиль По мнению создателей, разработка будет востребована у служб городских парков
Новая дорожная разметка, британцы без российских виз и трейлер фильма Adrift Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Павильоны станции метро «Солнцево» построили похожими на деревенские домики
Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет
Павильоны станции метро «Солнцево» построили похожими на деревенские домики Особенность конструкций — перфорированные отверстия, через которые будет проникать естественный свет
Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как курение влияет на слух Сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков
В подмосковной школе детям проголосовавших родителей пообещали отгул
Один из учителей отправил соответствующее сообщение в родительский чат в WhatsApp
В подмосковной школе детям проголосовавших родителей пообещали отгул Один из учителей отправил соответствующее сообщение в родительский чат в WhatsApp
В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку Сдать его ученики смогут уже в 2019 году
YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию»
Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации
YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию» Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации
Игра с денежными призами от «ВКонтакте» и Урганта Первая игра пройдет 14 марта в 13:00
МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестную рекламу
Ведомство потребовало от оператора устранить нарушение
МТС оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестную рекламу Ведомство потребовало от оператора устранить нарушение
Лучшие вокзалы России
По данным исследования, наиболее востребованные услуги на вокзалах — наличие медпункта и линейного отдела полиции
Лучшие вокзалы России По данным исследования, наиболее востребованные услуги на вокзалах — наличие медпункта и линейного отдела полиции
Россия вновь стала крупнейшим киберспортивным рынком Европы
По прогнозу экспертов, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти