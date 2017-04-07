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НФ

Надежда Фетисова

На сайте с 6 апреля 2017

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На что живут сотрудники «Почты России»
Личный счёт
На что живут сотрудники «Почты России»Сотрудница почты рассказала об условиях работы, зависающей программе, недовольных клиентах, своей зарплате и тратах
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На что живут сотрудники «Почты России»
Личный счёт

На что живут сотрудники «Почты России» Сотрудница почты рассказала об условиях работы, зависающей программе, недовольных клиентах, своей зарплате и тратах