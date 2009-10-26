gossips-rumors
На сайте с 24 октября 2009
Накипь: Слухи и сплетни
«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip?Милослав Чемоданов об отмене Gossip и дальнейших планах клуба We Are Family Disco Hotel — концертах Blondie и Тони Брэкстон
Накипь: Слухи и сплетни
«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip? Милослав Чемоданов об отмене Gossip и дальнейших планах клуба We Are Family Disco Hotel — концертах Blondie и Тони Брэкстон
Накипь: Слухи и сплетни
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Накипь: Слухи и сплетни
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Накипь: Слухи и сплетни
В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили турВчера, 19 марта, за неделю до концерта группы The Gossip, клуб We Are Family Disco Hotel решил проверить Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Накипь: Слухи и сплетни
В We Are Family наведался ГНК, а Gossip отменили тур Вчера, 19 марта, за неделю до концерта группы The Gossip, клуб We Are Family Disco Hotel решил проверить Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Накипь: Слухи и сплетни
Группа The Gossip едет в МосквуНа этой неделе клуб We Are Family Disco Hotel начал рассылать по профильным изданиям пресс-релиз, анонсирующий выступление группы The Gossip.
Накипь: Слухи и сплетни
Группа The Gossip едет в Москву На этой неделе клуб We Are Family Disco Hotel начал рассылать по профильным изданиям пресс-релиз, анонсирующий выступление группы The Gossip.
Накипь: Слухи и сплетни
«Чудовищ» прокатилиКомпания «Каро-премьер» передумала выпускать «Там где живут чудовища», премьера которого ожидалась 4 февраля.
Накипь: Слухи и сплетни
«Чудовищ» прокатили Компания «Каро-премьер» передумала выпускать «Там где живут чудовища», премьера которого ожидалась 4 февраля.
Накипь: Слухи и сплетни
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONSСегодня стало известно, что журнал ICONS, или, по редакционному же определению, "журнал о людях, от которых зависит будущее" закрылся.
Накипь: Слухи и сплетни
Goodbye, ICONS: закрытие журнала ICONS Сегодня стало известно, что журнал ICONS, или, по редакционному же определению, "журнал о людях, от которых зависит будущее" закрылся.
Накипь: Слухи и сплетни
Сочи 2014: Майя ошиблись на два годаНа Красной площади презентовали логотип Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Накипь: Слухи и сплетни
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года На Красной площади презентовали логотип Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Накипь: Слухи и сплетни
Most Wanted: клуб, курируемый Idle ConversationПо слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Накипь: Слухи и сплетни
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Накипь: Слухи и сплетни
Lady Boy и Tesla Gaga: Electric Romance и Bad LadyАх, эти задорные ритмы! Эти призывные позы! Эти заламывающиеся под музыку руки! Эти обтягивающие латексные костюмы!
Накипь: Слухи и сплетни
Lady Boy и Tesla Gaga: Electric Romance и Bad Lady Ах, эти задорные ритмы! Эти призывные позы! Эти заламывающиеся под музыку руки! Эти обтягивающие латексные костюмы!
Накипь: Слухи и сплетни
Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в МосквуВчерашняя многообещающая лекция дизайнеров Victor&Rolf на «Винзаводе» обернулась полным провалом.
Накипь: Слухи и сплетни
Почему Victor&Rolf больше никогда не приедут в Москву Вчерашняя многообещающая лекция дизайнеров Victor&Rolf на «Винзаводе» обернулась полным провалом.
Накипь: Слухи и сплетни
Дождались: расписание показов Cycles&SeasonsТем, кто тяготился мучительным ожиданием Cycles&Seasons by Master Card, больше не придётся шептаться о разногласиях внутри команды и других сопутствующих проекту слухах.
Накипь: Слухи и сплетни
Дождались: расписание показов Cycles&Seasons Тем, кто тяготился мучительным ожиданием Cycles&Seasons by Master Card, больше не придётся шептаться о разногласиях внутри команды и других сопутствующих проекту слухах.
Накипь: Слухи и сплетни
Дмитрий Медведев was shot in mafia wars!Поскольку мы теперь высокотехнологичная, развитая страна, представители правительства в лице президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина стараются всячески показать свою близость к народу и понимание технологий.
Накипь: Слухи и сплетни
Дмитрий Медведев was shot in mafia wars! Поскольку мы теперь высокотехнологичная, развитая страна, представители правительства в лице президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина стараются всячески показать свою близость к народу и понимание технологий.
Накипь: Слухи и сплетни
Размножение делением: 5 недель модыКак насчитали в околомодных кругах, совсем скоро Недель Моды будет не две, а целых пять:
Накипь: Слухи и сплетни
Размножение делением: 5 недель моды Как насчитали в околомодных кругах, совсем скоро Недель Моды будет не две, а целых пять:
Накипь: Слухи и сплетни
Против кого дружим: радио-холдинги объединилисьПредставьте себе двух прямых конкурентов на рынке, которые перед лицом общего врага объединяются, для того чтобы сообща выплыть из финансового болота. Кажется, что именно эта компромиссная ситуация сложилась сейчас на радиорынке – как сообщил сегодня Коммерсант, Проф-медиа и Русская медиагруппа объединили свои рекламные подразделения.
Накипь: Слухи и сплетни
Против кого дружим: радио-холдинги объединились Представьте себе двух прямых конкурентов на рынке, которые перед лицом общего врага объединяются, для того чтобы сообща выплыть из финансового болота. Кажется, что именно эта компромиссная ситуация сложилась сейчас на радиорынке – как сообщил сегодня Коммерсант, Проф-медиа и Русская медиагруппа объединили свои рекламные подразделения.
Накипь: Слухи и сплетни
Черницов и Рубчинский: найди 10 отличийПоказ последней мужской коллекции Макса Черницова "Бесы" мог бы запросто называться "Слышу звон, не знаю где он" или "Гоша Рубчинский для менее концептуальных". И старославянская вязь, и религиозные мотивы, и кокетство с государственной символикой - где-то это уже было.
Накипь: Слухи и сплетни
Черницов и Рубчинский: найди 10 отличий Показ последней мужской коллекции Макса Черницова "Бесы" мог бы запросто называться "Слышу звон, не знаю где он" или "Гоша Рубчинский для менее концептуальных". И старославянская вязь, и религиозные мотивы, и кокетство с государственной символикой - где-то это уже было.
Накипь: Слухи и сплетни
Замкнутый круг: что случилось с Cycles&SeasonsКак поговаривают фэшн-инсайдеры, уже связавшие проведение альтерантивной Недели Моды Cycles&Seasons чуть ли не с Ренессансом Русской Моды (Аминь!), в этом году никому не придется выпрашивать пригласительные в переоборудованную под спортзал церковь или мучаться выбором наряда для вечеринки Le Baron, потому что организаторы этого претенциозного мероприятия поругались, и теперь им не по...
Накипь: Слухи и сплетни