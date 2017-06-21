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ОЛ

Олег Ладога

На сайте с 20 июня 2017

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Сколько стоит жизнь на Бали
Как у них
Сколько стоит жизнь на БалиНасколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов
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Сколько стоит жизнь на Бали
Как у них

Сколько стоит жизнь на Бали Насколько доступны еда, такси и виллы на острове тысячи богов