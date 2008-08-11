вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты2
Коротко0
T

true_fiction

На сайте с 7 июля 2008

Комментарии0
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Европа дешево и сердитоЕсли уже тошнит от турций, кипров и прочих египтов, а слова «чартер», «трансфер» и «олинклюзив» вызывают невыносимую тоску – пора выбирать альтернативный вид летнего досуга. Особенно, если у тебя не отложено на отпуск пары тысяч евро.
56
Путешествия читателей The Village

Европа дешево и сердито Если уже тошнит от турций, кипров и прочих египтов, а слова «чартер», «трансфер» и «олинклюзив» вызывают невыносимую тоску – пора выбирать альтернативный вид летнего досуга. Особенно, если у тебя не отложено на отпуск пары тысяч евро.

Питер
Краткий путеводитель по крышам ПитераПитерское лето невозможно представить без вылазки на крышу. Лишь только тает снег, любители доступного городского экстрима устремляются в знакомые подъезды – проверить поменялся ли за зиму код на входной двери и заперт ли чердак. И хотя пик крышного сезона приходится на белые ночи, до первых серьезных холодов на крышах можно увидеть компании фанатов «руфинга» (от анг. roof)...
62
Питер

Краткий путеводитель по крышам Питера Питерское лето невозможно представить без вылазки на крышу. Лишь только тает снег, любители доступного городского экстрима устремляются в знакомые подъезды – проверить поменялся ли за зиму код на входной двери и заперт ли чердак. И хотя пик крышного сезона приходится на белые ночи, до первых серьезных холодов на крышах можно увидеть компании фанатов «руфинга» (от анг. roof)...