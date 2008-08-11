Краткий путеводитель по крышам Питера Питерское лето невозможно представить без вылазки на крышу. Лишь только тает снег, любители доступного городского экстрима устремляются в знакомые подъезды – проверить поменялся ли за зиму код на входной двери и заперт ли чердак. И хотя пик крышного сезона приходится на белые ночи, до первых серьезных холодов на крышах можно увидеть компании фанатов «руфинга» (от анг. roof)...