true_fiction
На сайте с 7 июля 2008
Путешествия читателей The Village
Европа дешево и сердитоЕсли уже тошнит от турций, кипров и прочих египтов, а слова «чартер», «трансфер» и «олинклюзив» вызывают невыносимую тоску – пора выбирать альтернативный вид летнего досуга. Особенно, если у тебя не отложено на отпуск пары тысяч евро.
Путешествия читателей The Village
Европа дешево и сердито Если уже тошнит от турций, кипров и прочих египтов, а слова «чартер», «трансфер» и «олинклюзив» вызывают невыносимую тоску – пора выбирать альтернативный вид летнего досуга. Особенно, если у тебя не отложено на отпуск пары тысяч евро.
Питер
Краткий путеводитель по крышам ПитераПитерское лето невозможно представить без вылазки на крышу. Лишь только тает снег, любители доступного городского экстрима устремляются в знакомые подъезды – проверить поменялся ли за зиму код на входной двери и заперт ли чердак. И хотя пик крышного сезона приходится на белые ночи, до первых серьезных холодов на крышах можно увидеть компании фанатов «руфинга» (от анг. roof)...
Питер