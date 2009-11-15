Alex
На сайте с 15 ноября 2009
Велосипеды
Что такое Alleycat гонкиAlleycat - это неформальные велогонки, проходящие, как правило, в городах. Корни гонок уходят к велопосыльным. Вся неформальность и атмосфера alleycat поддерживает принцип "главное участие, а не победа". Участники получают удовольствие, а это самое главное. На многих подобных соревнованиях вручают призы тому, кто пришел последним (часто его называют Dead Friggin' Last или DFL).
Велосипеды
Что такое Alleycat гонки Alleycat - это неформальные велогонки, проходящие, как правило, в городах. Корни гонок уходят к велопосыльным. Вся неформальность и атмосфера alleycat поддерживает принцип "главное участие, а не победа". Участники получают удовольствие, а это самое главное. На многих подобных соревнованиях вручают призы тому, кто пришел последним (часто его называют Dead Friggin' Last или DFL).
Велосипеды
ЛигерадЛигерад (нем. Liegerad) - лежачий велосипед позволяет велосипедисту ехать полулёжа или лёжа на спине. Также, эти велосипеды имеют другое название - рекумбент.
Велосипеды
Лигерад Лигерад (нем. Liegerad) - лежачий велосипед позволяет велосипедисту ехать полулёжа или лёжа на спине. Также, эти велосипеды имеют другое название - рекумбент.
Велосипеды
Boda-BodaBoda-boda — это велосипедное такси в восточной Африке. Это не просто способ заработка в экономически не самом благоприятном районе, но еще и сложившаяся велосипедная культура. Кстати, самих велосипедистов тоже зовут «бода-бода», от английского «border-border».
Велосипеды