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Alex

На сайте с 15 ноября 2009

Комментарии4
Темы0
Посты3
Коротко0
Что такое Alleycat гонки
Велосипеды
Что такое Alleycat гонкиAlleycat - это неформальные велогонки, проходящие, как правило, в городах. Корни гонок уходят к велопосыльным. Вся неформальность и атмосфера alleycat поддерживает принцип "главное участие, а не победа". Участники получают удовольствие, а это самое главное. На многих подобных соревнованиях вручают призы тому, кто пришел последним (часто его называют Dead Friggin' Last или DFL).
2
Что такое Alleycat гонки
Велосипеды

Что такое Alleycat гонки Alleycat - это неформальные велогонки, проходящие, как правило, в городах. Корни гонок уходят к велопосыльным. Вся неформальность и атмосфера alleycat поддерживает принцип "главное участие, а не победа". Участники получают удовольствие, а это самое главное. На многих подобных соревнованиях вручают призы тому, кто пришел последним (часто его называют Dead Friggin' Last или DFL).

Велосипеды
ЛигерадЛигерад (нем. Liegerad) - лежачий велосипед позволяет велосипедисту ехать полулёжа или лёжа на спине. Также, эти велосипеды имеют другое название - рекумбент.&nbsp;
5
Велосипеды

Лигерад Лигерад (нем. Liegerad) - лежачий велосипед позволяет велосипедисту ехать полулёжа или лёжа на спине. Также, эти велосипеды имеют другое название - рекумбент.&nbsp;

Велосипеды
Boda-BodaBoda-boda&nbsp;— это&nbsp;велосипедное такси&nbsp;в&nbsp;восточной Африке. Это&nbsp;не&nbsp;просто&nbsp;способ&nbsp;заработка&nbsp;в&nbsp;экономически&nbsp;не&nbsp;самом благоприятном районе, но&nbsp;еще и&nbsp;сложившаяся&nbsp;велосипедная&nbsp;культура. Кстати, самих&nbsp;велосипедистов&nbsp;тоже зовут «бода-бода», от&nbsp;английского&nbsp;«border-border».
6
Велосипеды

Boda-Boda Boda-boda&nbsp;— это&nbsp;велосипедное такси&nbsp;в&nbsp;восточной Африке. Это&nbsp;не&nbsp;просто&nbsp;способ&nbsp;заработка&nbsp;в&nbsp;экономически&nbsp;не&nbsp;самом благоприятном районе, но&nbsp;еще и&nbsp;сложившаяся&nbsp;велосипедная&nbsp;культура. Кстати, самих&nbsp;велосипедистов&nbsp;тоже зовут «бода-бода», от&nbsp;английского&nbsp;«border-border».