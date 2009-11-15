Что такое Alleycat гонки Alleycat - это неформальные велогонки, проходящие, как правило, в городах. Корни гонок уходят к велопосыльным. Вся неформальность и атмосфера alleycat поддерживает принцип "главное участие, а не победа". Участники получают удовольствие, а это самое главное. На многих подобных соревнованиях вручают призы тому, кто пришел последним (часто его называют Dead Friggin' Last или DFL).