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Юлия
На сайте с 24 ноября 2009
Путешествия читателей The Village
Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинцииПраздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране? Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...
Путешествия читателей The Village
Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинции Праздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране? Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...
Путешествия читателей The Village
5 пасхальных идей для семейного отпускаШоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.
Путешествия читателей The Village
5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.
Путешествия читателей The Village
Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране ЧудесТакая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...
Путешествия читателей The Village
Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...
Рецепты читателей
Всемирный день фисташки26 февраля люди всего мира празднуют Всемирный день фисташек. Не правда ли, это прекрасный повод, чтобы узнать об их удивительной истории и пользе для здоровья?
Рецепты читателей
Всемирный день фисташки 26 февраля люди всего мира празднуют Всемирный день фисташек. Не правда ли, это прекрасный повод, чтобы узнать об их удивительной истории и пользе для здоровья?
Путешествия читателей The Village
5 лучших карнавалов мира! 5 лучших карнавалов мира
Путешествия читателей The Village
Города небоскребов:здания-гиганты или выше только небо!Во все времена человека привлекали высота и азарт соревнования на пределе своих возможностей. Развитие строительной индустрии за последние 100 лет открыло новые возможности для конкуренции – кто построит самое высокое здание и первым сможет дотянуться до звезд. Знаменитые здания-гиганты служат достопримечательностью для городов и привлекают внимание туристов со всех уголков мира. Мы...
Путешествия читателей The Village
Города небоскребов:здания-гиганты или выше только небо! Во все времена человека привлекали высота и азарт соревнования на пределе своих возможностей. Развитие строительной индустрии за последние 100 лет открыло новые возможности для конкуренции – кто построит самое высокое здание и первым сможет дотянуться до звезд. Знаменитые здания-гиганты служат достопримечательностью для городов и привлекают внимание туристов со всех уголков мира. Мы...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит!Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит! Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...
Рецепты читателей
«Умный» снэк на каждый день Фисташки идеально подойдут для вкусного и полезного перекуса в любое время дня, а также станут прекрасным добавлением к салатам, соусам, десертам и выпечке. Самыми полезными являются калифорнийские фисташки.Благодаря крупному размеру и продолговатой форме, светлой скорлупе и ярко-зеленому цвету ядрышка, их легко отличить среди других орехов.
Рецепты читателей
«Умный» снэк на каждый день Фисташки идеально подойдут для вкусного и полезного перекуса в любое время дня, а также станут прекрасным добавлением к салатам, соусам, десертам и выпечке. Самыми полезными являются калифорнийские фисташки.Благодаря крупному размеру и продолговатой форме, светлой скорлупе и ярко-зеленому цвету ядрышка, их легко отличить среди других орехов.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Кино-идеи для романтического уикендаЕсли романтический ужин при свечах в день всех влюбленных - слишком скучная затея для вашей пары, предлагаем несколько идей для романтического уикенда, навеянных любимыми фильмами.
Путешествия по Европе от читателей The Village