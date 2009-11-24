вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии1
Темы0
Посты9
Коротко0
Ю

Юлия

На сайте с 24 ноября 2009

Комментарии1
Темы0
Посты9
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинцииПраздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране?&nbsp;Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...
5
Путешествия читателей The Village

Португальские страсти: 5 фактов о европейской провинции Праздники – это постоянная и неослабевающая страсть португальцев, которые готовят и проводят их с большой охотой. Эта неделя будет ознаменована для страны очень важным событием: 10 июня Португалия празднует 430-ю годовщину одного из своих главных праздников - Национального Дня Португалии. А что знаете Вы об этой прекрасной стране?&nbsp;Португалия в 185 раз меньше, чем Россия. И...

Путешествия читателей The Village
5 пасхальных идей для семейного отпускаШоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.
3
Путешествия читателей The Village

5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

Путешествия читателей The Village
Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране ЧудесТакая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...
0
Путешествия читателей The Village

Жизнь в мире "наоборот" или отели в Стране Чудес Такая история, как, например, история Алисы в стране чудес, напоминает нам о том, что иногда нужно забыть о повседневности и посетить такие места, которые заставят нас чувствовать, будто мы падаем в кроличью нору. Такие места, где нас не удивит ни Чеширский Кот, ни Шляпник.В связи с премьерой нового фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес» по мотивам одноименного рассказа Льюиса...

Рецепты читателей
Всемирный день фисташки26 февраля&nbsp;люди всего мира празднуют Всемирный день фисташек. Не правда ли, это прекрасный повод, чтобы узнать об их удивительной истории и пользе для здоровья?
15
Рецепты читателей

Всемирный день фисташки 26 февраля&nbsp;люди всего мира празднуют Всемирный день фисташек. Не правда ли, это прекрасный повод, чтобы узнать об их удивительной истории и пользе для здоровья?

Путешествия читателей The Village
5 лучших карнавалов мира!5 лучших карнавалов мира
3
Путешествия читателей The Village

5 лучших карнавалов мира! 5 лучших карнавалов мира

Путешествия читателей The Village
Города небоскребов:здания-гиганты или выше только небо!Во все времена человека привлекали высота и азарт соревнования на пределе своих возможностей. Развитие строительной индустрии за последние 100 лет открыло новые возможности для конкуренции – кто построит самое высокое здание и первым сможет дотянуться до звезд. Знаменитые здания-гиганты служат достопримечательностью для городов и привлекают внимание туристов со всех уголков мира. Мы...
10
Путешествия читателей The Village

Города небоскребов:здания-гиганты или выше только небо! Во все времена человека привлекали высота и азарт соревнования на пределе своих возможностей. Развитие строительной индустрии за последние 100 лет открыло новые возможности для конкуренции – кто построит самое высокое здание и первым сможет дотянуться до звезд. Знаменитые здания-гиганты служат достопримечательностью для городов и привлекают внимание туристов со всех уголков мира. Мы...

Путешествия по Европе от читателей The Village
Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит!Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...
12
Путешествия по Европе от читателей The Village

Солнцестояние: лучшие места для тех, кто не спит! Самый короткий день года уже завтра! Представляем несколько мест, где можно скоротать самую длинную ночь в году и насладиться северным сиянием, звездным небом или искрящимися рождественскими огнями Европы. Не проспите самый темный понедельник 21 декабря! Северное сияние в Исландии Нет лучшего места, чем Исландия, чтобы по-настоящему оценить всю красоту северного сияния. Это редкое...

Рецепты читателей
«Умный» снэк на каждый день&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фисташки идеально подойдут для вкусного и полезного перекуса в любое время дня, а также станут прекрасным добавлением к салатам, соусам, десертам и выпечке.&nbsp; Самыми полезными являются калифорнийские фисташки.Благодаря крупному размеру и продолговатой форме, светлой скорлупе и ярко-зеленому цвету ядрышка,&nbsp;их легко отличить среди других орехов.
3
Рецепты читателей

«Умный» снэк на каждый день &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фисташки идеально подойдут для вкусного и полезного перекуса в любое время дня, а также станут прекрасным добавлением к салатам, соусам, десертам и выпечке.&nbsp; Самыми полезными являются калифорнийские фисташки.Благодаря крупному размеру и продолговатой форме, светлой скорлупе и ярко-зеленому цвету ядрышка,&nbsp;их легко отличить среди других орехов.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Кино-идеи для романтического уикендаЕсли романтический ужин при свечах в день всех влюбленных&nbsp;- слишком скучная затея для вашей пары, предлагаем несколько идей для романтического уикенда, навеянных любимыми фильмами.
2
Путешествия по Европе от читателей The Village

Кино-идеи для романтического уикенда Если романтический ужин при свечах в день всех влюбленных&nbsp;- слишком скучная затея для вашей пары, предлагаем несколько идей для романтического уикенда, навеянных любимыми фильмами.