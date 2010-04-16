КЕ
Кузин Евгений
На сайте с 25 ноября 2009
Питер
Закрытие музея АвтоэкзотикиВ эти выходные в последний раз, соберутся самые крутые тачки прошлого и тюнингованные монстры современности (начиная от самого первого Rolls Roys, заканчивая спортивными Ferrari и тюнингованым Hummer из программы "Тачку на прокачку"). А также наикрутейшие мотоциклы (Harley Davidson и прочие).
Питер
Закрытие музея Автоэкзотики В эти выходные в последний раз, соберутся самые крутые тачки прошлого и тюнингованные монстры современности (начиная от самого первого Rolls Roys, заканчивая спортивными Ferrari и тюнингованым Hummer из программы "Тачку на прокачку"). А также наикрутейшие мотоциклы (Harley Davidson и прочие).
Питер
"Есть такое убойное место в Питере."Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
Питер
"Есть такое убойное место в Питере." Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
Питер
Новый концептуальный клуб на севере Санкт-ПетербургаВы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
Питер