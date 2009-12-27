DOCKИ Online Magazine 100% SKATE&SNOW
На сайте с 28 ноября 2009
Скейтбординг
Юбилейная Snickers Urbania'10Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.
Скейтбординг
Юбилейная Snickers Urbania'10 Десять лет фестиваль SNICKERS® URБANиЯ шествовал по стране, собирая на асфальтированных площадках крупнейших городов России самую продвинутую и активную молодежь страны, каждое лето привозя с собой море драйва и тонны позитива.
Скейтбординг
Новый номер журнала DOCKИ Online - 61Россия плавится от жары, скейтерский сезон в самом разгаре, а сноубордисты пакуют вещи и сматываются в летние лагеря. Нам тоже не терпелось покинуть офис и побыстрее закончить этот заключительный летний номер.
Скейтбординг
Новый номер журнала DOCKИ Online - 61 Россия плавится от жары, скейтерский сезон в самом разгаре, а сноубордисты пакуют вещи и сматываются в летние лагеря. Нам тоже не терпелось покинуть офис и побыстрее закончить этот заключительный летний номер.
Скейтбординг
Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10В эти выходные в Самаре 5 этапом соревнований Menergy Rookie Challenge среди любителей в дисциплинах skateboarding и bmx, завершатся майские этапы.
Скейтбординг
Июньские этапы Menergy Rookie Challenge 10 В эти выходные в Самаре 5 этапом соревнований Menergy Rookie Challenge среди любителей в дисциплинах skateboarding и bmx, завершатся майские этапы.
Скейтбординг
Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Скейтбординг
Юбилейный номер онлайн журнала DOCKИ 60 У нас вышел 60-й номер! Даже не верится, уже десять лет наш журнал документирует историю русского скейтбординга и сноубординга. Время прошло незаметно, а мы по-прежнему занимаемся любимым делом – катаемся и делаем журнал, чтобы объединить людей с общей страстью, будь то скейтбординг или сноубординг. Внимательно следите за анонсами наших юбилейных мероприятий – будет жарко!
Скейтбординг
Новый номер журнала Доски Online 59Вышел 59 номер журнала Доски – первый номер в этом году.
Скейтбординг
Новый номер журнала Доски Online 59 Вышел 59 номер журнала Доски – первый номер в этом году.
Скейтбординг
Chad Eaton — TIMBER!Считается, что, если у человека есть борода, то он что-то скрывает. Такое недалёкое и поверхностное бытует мнение, хотя и очень и очень живучее. Однако, если взять, к примеру, художника Чада Итона, который и сам с бородой, да такой, что участники ZZ Top нервно курят в сторонке, и рисует на своих картинах сплошь бородатых персонажей, то может показаться, что утверждение про скрытность —...
Скейтбординг
Chad Eaton — TIMBER! Считается, что, если у человека есть борода, то он что-то скрывает. Такое недалёкое и поверхностное бытует мнение, хотя и очень и очень живучее. Однако, если взять, к примеру, художника Чада Итона, который и сам с бородой, да такой, что участники ZZ Top нервно курят в сторонке, и рисует на своих картинах сплошь бородатых персонажей, то может показаться, что утверждение про скрытность —...
Скейтбординг
Polaroid коллаж на скейтовой декеФанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
Скейтбординг
Polaroid коллаж на скейтовой деке Фанат необычных камер, фотограф, художник и дизайнер из Лос-Анджелеса Jeremy Kennedy решил увековечить свою поездку по шоссе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Коллаж из полароидных снимков пальм, неоновых вывесок, пляжей, небоскребов и прочих неотъемлемых символов Калифорнии был зафиксирован несколькими слоями прозрачного лака...
Скейтбординг
Новый номер журнала Досkи Оnline 58(4)В последнем номере уходящего года журнал "Доски" подводит итоги. В этот непростой для индустрии год было много приятных моментов и событий, но самое главное, что всегда «держало» нашу хрупкую российскую skate&snow индустрию – это люди! Благодаря преданности делу и энтузиазму наших райдеров, скейтеров, фотографов, авторов, партнеров и рекламодателей мы сумели выстоять, и продолжаем...
Скейтбординг