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На сайте с 30 июля 2008
В городе
CHEAPSUNDAY@ARMA1723 и 24 октября с 11 утра и до 9 часов вечера в клубе Arma17 пройдет CHEAPSUNDAY - распродажа одежды и аксессуаров европейских, американских и российских дизайнеров
В городе
CHEAPSUNDAY@ARMA17 23 и 24 октября с 11 утра и до 9 часов вечера в клубе Arma17 пройдет CHEAPSUNDAY - распродажа одежды и аксессуаров европейских, американских и российских дизайнеров
Рецепты читателей
Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусстваНедавно, а именно 8 февраля 2010 года, мне удалось побывать на кулинарном мастер-классе знаменитого в Европе кондитера-шоколатье Эрнста Кнама. Будучи дипломатическим посланником Консорциума по защите винодельческой продукции Asti Spumante, Эрнст Кнам готовит практически все свои фирменные блюда, используя игристые вина Asti DOCG. На московском мастер-классе шеф-повар представил свой...
Рецепты читателей