Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства Недавно, а именно 8 февраля 2010 года, мне удалось побывать на кулинарном мастер-классе знаменитого в Европе кондитера-шоколатье Эрнста Кнама. Будучи дипломатическим посланником Консорциума по защите винодельческой продукции Asti Spumante, Эрнст Кнам готовит практически все свои фирменные блюда, используя игристые вина Asti DOCG. На московском мастер-классе шеф-повар представил свой...