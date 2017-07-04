Дарья Сидорова
На сайте с 21 июня 2017
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В екатеринбургский штаб Алексея Навального пришли полицейские (обновлено)
Сотрудникам пригрозили изъятием мобильных телефонов
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В екатеринбургский штаб Алексея Навального пришли полицейские (обновлено) Сотрудникам пригрозили изъятием мобильных телефонов
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Приговор Руслану Соколовскому смягчили Условный срок сократили до 2 лет и 3 месяцев
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На «Авто.ру» выставили на продажу бронированный лимузин Ельцина
Mercedes Benz S-Klasse продают за 34 миллиона рублей
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