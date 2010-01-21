Давай меняться! Самолет из Франкфурта-на-Майне приземлился в Пулково-2, и я вернулась из самого длинного путешествия моей жизни. Для меня до сих пор остается загадкой, как я, совершенно «домашний» человек, решилась уехать на год в Германию. Решилась вопреки всем страхам… и не жалею об этом. На вокзале в Бонне, где мне предстояло жить и учиться, меня встретила приемная семья с плакатом «Добро...