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НС

Настя Стародубцева

На сайте с 7 августа 2008

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Путешествия по Европе от читателей The Village
Барселона - лицо идеальной женщиныНи для кого не секрет, что все города можно сравнить с личностью человека. Если представить, что Барселона имеет лицо, то это определенно лицо идеальной женщины. В какой-то книге по психологии я прочитала, что чем больше социальных ролей может играть человек, тем больше развита личность у индивида. Это называют еще «социальные маски». Меняя эти маски, человек остается собой, но...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Барселона - лицо идеальной женщины Ни для кого не секрет, что все города можно сравнить с личностью человека. Если представить, что Барселона имеет лицо, то это определенно лицо идеальной женщины. В какой-то книге по психологии я прочитала, что чем больше социальных ролей может играть человек, тем больше развита личность у индивида. Это называют еще «социальные маски». Меняя эти маски, человек остается собой, но...