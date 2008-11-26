Дима Родников
На сайте с 16 августа 2008
Скейтбординг
Kwin mag выпуск 6 А вот и новый номер Kwin!
Скейтбординг
Kwin Mag 5 Новый номер журнала о досочной культуре Kwin.
Скейтбординг
Kwin Mag 4Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...
Скейтбординг