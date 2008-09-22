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Велосипеды
Новая жизнь старого велосипедаБлаготворительная акция по сбору велосипедов для детей из детских домов
Велосипеды
Новая жизнь старого велосипеда Благотворительная акция по сбору велосипедов для детей из детских домов
Велосипеды
Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго местаСнова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms
Велосипеды
Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго места Снова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms
Велосипеды
Первый фестиваль велокастом культуры в Киеве!29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)
Велосипеды
Первый фестиваль велокастом культуры в Киеве! 29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)
Велосипеды
История одного чоппера в картинкахВ этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.
Велосипеды
История одного чоппера в картинках В этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.
Велосипеды
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге!Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.
Велосипеды