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На сайте с 24 августа 2008

Комментарии31
Темы0
Посты5
Коротко0
Велосипеды
Новая жизнь старого велосипедаБлаготворительная акция по сбору велосипедов для детей из детских домов
0
Велосипеды

Новая жизнь старого велосипеда Благотворительная акция по сбору велосипедов для детей из детских домов

Велосипеды
Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго местаСнова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms
33
Велосипеды

Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго места Снова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms

Велосипеды
Первый фестиваль велокастом культуры в Киеве!29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)
6
Велосипеды

Первый фестиваль велокастом культуры в Киеве! 29-30 мая 2010 года в Киеве состоится первое международное велокастом шоу СБУ («Самодельные Байки Украины»)

Велосипеды
История одного чоппера в картинкахВ этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии  фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.
22
Велосипеды

История одного чоппера в картинках В этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии  фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.

Велосипеды
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге!Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.
23
Велосипеды

Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.