Uncle Ben's Бренд Uncle Ben’s появился в 1943 году и с тех пор практически не изменялся. Нынешнее поколение афро-американцев видит в добром фермере, специалисте по рису, намек на расизм – бесфамильный раб, работающий не покладая рук. Теперь Дядя Бен – обеспеченный, преуспевающий директор известной корпорации, хотя, все такой же бесфамильный.