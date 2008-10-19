Jerry Popendadi
На сайте с 25 августа 2008
Велосипеды
Велосипед от студии дизайна DovetusaiДизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Велосипеды
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Рецепты читателей
Uncle Ben'sБренд Uncle Ben’s появился в 1943 году и с тех пор практически не изменялся. Нынешнее поколение афро-американцев видит в добром фермере, специалисте по рису, намек на расизм – бесфамильный раб, работающий не покладая рук. Теперь Дядя Бен – обеспеченный, преуспевающий директор известной корпорации, хотя, все такой же бесфамильный.
Рецепты читателей