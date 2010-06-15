evgenia zykova
На сайте с 27 августа 2008
Путешествия читателей The Village
Ужас на крыльяхНе удивительно, что многие люди не любят летучих мышей. В настоящих летучих мышах действительно мало приятного: они мелкие, неравномерно лохматые, со сморщенными мордочками, живут в пещерах, покрываются инеем, едят насекомых и издают страшный шум. Когда после очередного спелео похода я принесла фотографии на лекции, девочки дружно ежились и говорили: «Фу, какая мерзость».
Путешествия читателей The Village
Ужас на крыльях Не удивительно, что многие люди не любят летучих мышей. В настоящих летучих мышах действительно мало приятного: они мелкие, неравномерно лохматые, со сморщенными мордочками, живут в пещерах, покрываются инеем, едят насекомых и издают страшный шум. Когда после очередного спелео похода я принесла фотографии на лекции, девочки дружно ежились и говорили: «Фу, какая мерзость».
Питер
Шлиссельбургские зонтикиЕсли вы сейчас находитесь в Питере или собираетесь туда на каникулы, обязательно выделите половину дня и посетите Шлиссельбург – легендарную для российской истории крепость, от которой скоро не останется и следа.
Питер