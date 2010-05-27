Туристический Fastfood
На сайте с 31 марта 2010
Путешествия читателей The Village
Тайский буддизм и пустые бутылкиВ королевстве Таиланд, примерно в 370 милях к северо-востоку от Бангкока, в провинции Сисакет стоит один необычный храм, который состоит из более чем миллиона вторичных стеклянных бутылок. “Wat Lan Kuad” или "Храм миллиона бутылок" отличается особенностью постройки из стеклянных бутылок всех помещений храма, в том числе крематория и даже туалетов!
Путешествия читателей The Village
Тайский буддизм и пустые бутылки В королевстве Таиланд, примерно в 370 милях к северо-востоку от Бангкока, в провинции Сисакет стоит один необычный храм, который состоит из более чем миллиона вторичных стеклянных бутылок. “Wat Lan Kuad” или "Храм миллиона бутылок" отличается особенностью постройки из стеклянных бутылок всех помещений храма, в том числе крематория и даже туалетов!
Путешествия читателей The Village
Креативные места ожиданияКогда ожидание общественного транспорта соседствует с наслаждением.
Путешествия читателей The Village
Креативные места ожидания Когда ожидание общественного транспорта соседствует с наслаждением.
Путешествия читателей The Village
Тоннель Гуолянг в горах Тайханг в Китае. Страшно!До 1972 года единственным доступным способом связи с остальным миром у одной маленькой китайской деревни был только высеченный путь в скале. И тогда жители деревни решили вырыть тоннель через скалы. 13 сильнейших селян продали своих коз и купили инструменты. На строительство ушло около 5 лет. За это время прорубили в скале дорогу длиной 1200 метров, высотой около 5 метров и шириной 4...
Путешествия читателей The Village
Тоннель Гуолянг в горах Тайханг в Китае. Страшно! До 1972 года единственным доступным способом связи с остальным миром у одной маленькой китайской деревни был только высеченный путь в скале. И тогда жители деревни решили вырыть тоннель через скалы. 13 сильнейших селян продали своих коз и купили инструменты. На строительство ушло около 5 лет. За это время прорубили в скале дорогу длиной 1200 метров, высотой около 5 метров и шириной 4...
Путешествия читателей The Village
Подводный музей скульптурВ Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...
Путешествия читателей The Village
Подводный музей скульптур В Мексике, рядом с Канкуном находится самый большой подводный музей скульптур. В 2009 году Jason deCaires Taylor начал проект, являющийся одной из самых крупных и амбициозных искусственных подводных достопримечательностей в мире: музей под водой, состоящий на данный момент из более 200 постоянных скульптур в натуральную величину, количество которых к концу 2010 года планируется...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу?Каким бы оскорбительным или отвратительным для некоторых не был этот Бар прямой кишки, тем не менее он является и объектом образовательной темы, т.к. подробно иллюстрирует анатомически правильный путь переваривания, переходя от языка до ануса и толстой кишки.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу? Каким бы оскорбительным или отвратительным для некоторых не был этот Бар прямой кишки, тем не менее он является и объектом образовательной темы, т.к. подробно иллюстрирует анатомически правильный путь переваривания, переходя от языка до ануса и толстой кишки.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Поцелуй КамняВ пяти милях на северо-запад от маленького ирландского городка Cork находится деревня Blarney. А недалево от деревни стоит высотой почти в 90 футов замок Blarney с его всемирно известным Blarney Stone (камень Бларни). Каждый год более 300 тысяч людей приходят, чтобы поцеловать камень, в надежде приобрести дар красноречия. Только неизветно как долго практикуется этот обычай и как он...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Поцелуй Камня В пяти милях на северо-запад от маленького ирландского городка Cork находится деревня Blarney. А недалево от деревни стоит высотой почти в 90 футов замок Blarney с его всемирно известным Blarney Stone (камень Бларни). Каждый год более 300 тысяч людей приходят, чтобы поцеловать камень, в надежде приобрести дар красноречия. Только неизветно как долго практикуется этот обычай и как он...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стена. ЖевачкиНаходясь в Post Alley, под Park Place Market (Seattle, USA), Стена берет свое начало с ранних 1990-х, когда люди, раздраженные тем, что им приходилось ждать в очереди за билетом в театр, приклеивали на стену жевательную резинку. Сначала они использовали резинку в качестве крепления мелких монет к стене, но со временем монетная традиция исчезла, а жевачка осталась.
Путешествия по Европе от читателей The Village