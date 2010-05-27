Друзья, по стаканчику? А не пойти ли нам всем в Жопу?

Каким бы оскорбительным или отвратительным для некоторых не был этот Бар прямой кишки, тем не менее он является и объектом образовательной темы, т.к. подробно иллюстрирует анатомически правильный путь переваривания, переходя от языка до ануса и толстой кишки.