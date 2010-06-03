dopingirl
На сайте с 30 августа 2008
Путешествия читателей The Village
Видно всем!FS представляет обзор лучших смотровых площадок мира. Эти площадки переворачивают представление об архитектуре и законах гравитации. Они расположены на горнолыжных курортах Европы, в джунглях Азии и в деловой застройке Мельбурна. Они висят в открытом воздухе над городами и каньонами, торчат из высоток и карабкаются прямо по стенам зданий.
Путешествия читателей The Village
Видно всем! FS представляет обзор лучших смотровых площадок мира. Эти площадки переворачивают представление об архитектуре и законах гравитации. Они расположены на горнолыжных курортах Европы, в джунглях Азии и в деловой застройке Мельбурна. Они висят в открытом воздухе над городами и каньонами, торчат из высоток и карабкаются прямо по стенам зданий.
Путешествия читателей The Village
Как изменится Красная Поляна к 2014 годуFuturesochi следит за трансформацией Красной Поляны в горнолыжный курорт мирового уровня.
Путешествия читателей The Village