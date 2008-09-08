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yoko_squaw
На сайте с 5 сентября 2008
Комментарии
17
Темы
0
Посты
2
Коротко
0
Питер
Клип-Мэйркер-Пати
На Ул. Блохина 25/2 работает киноклуб «Самовар».
11
Питер
Клип-Мэйркер-Пати
На Ул. Блохина 25/2 работает киноклуб «Самовар».
Питер
Необычные памятники Питера
Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.
65
Питер
Необычные памятники Питера
Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.
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