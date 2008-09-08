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Y

yoko_squaw

На сайте с 5 сентября 2008

Комментарии17
Темы0
Посты2
Коротко0
Питер
Клип-Мэйркер-ПатиНа Ул. Блохина 25/2 работает киноклуб «Самовар».
11
Питер

Клип-Мэйркер-Пати На Ул. Блохина 25/2 работает киноклуб «Самовар».

Питер
Необычные памятники ПитераПамятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.
65
Питер

Необычные памятники Питера Памятники ставят разным героям, но настоящие герои без памятников не останутся, особенно в Питере.