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Daniella Shabarina

На сайте с 15 сентября 2008

Комментарии5
Темы0
Посты2
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Чудо природы1) Вечный шторм из Венесуэлы
24
Путешествия читателей The Village

Чудо природы 1) Вечный шторм из Венесуэлы

Питер
Мозаичный двор на ФонтанкеНедавно я открыла для себя чудо-двор!И теперь я хочу открыть его для вас, Господа!)Нет я не преувеличиваю , это и в правду чудесный дворик, сделанный из мозайки. Из цветных стеклышек в нем все!!И скульптуры и стены, и дорожки, и даже скамейки с детской площадкой. Это двор Малой Академии Искусств, ученики и преподаватели которой день за днем украшают свое помещение и территорию рядом с...
39
Питер

Мозаичный двор на Фонтанке Недавно я открыла для себя чудо-двор!И теперь я хочу открыть его для вас, Господа!)Нет я не преувеличиваю , это и в правду чудесный дворик, сделанный из мозайки. Из цветных стеклышек в нем все!!И скульптуры и стены, и дорожки, и даже скамейки с детской площадкой. Это двор Малой Академии Искусств, ученики и преподаватели которой день за днем украшают свое помещение и территорию рядом с...