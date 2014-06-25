Alexey Pavperov
На сайте с 20 сентября 2008
Гид The Village
Фестиваль Flow в Хельсинки: Главные музыканты, точки и событияЛана Дель Рей, Фрэнк Оушен, The xx, звезды стрит-арта и виртуальная реальность на территории бывшей теплоэлектростанции Сувилахти
Гид The Village
Фестиваль Flow в Хельсинки: Главные музыканты, точки и события Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, The xx, звезды стрит-арта и виртуальная реальность на территории бывшей теплоэлектростанции Сувилахти
Ситуация
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
Ситуация
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
Интервью
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 годаПочему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
Интервью
«Рвануло бы так или иначе»: Историк Борис Колоницкий — о революции 1917 года Почему 100 лет назад в России была свержена царская власть и как череда кризисов привела страну к Гражданской войне
Ситуация
Вот те крест: Как Исаакиевский собор передают РПЦЦерковь получает в пользование петербургскую достопримечательность за счет городского бюджета — все подробности
Ситуация
Вот те крест: Как Исаакиевский собор передают РПЦ Церковь получает в пользование петербургскую достопримечательность за счет городского бюджета — все подробности
Гид The Village
«Папа, умер Дед Мороз»: Что нужно знать о творчестве Евгения ЮфитаУшел из жизни основатель некрореализма. The Village рассказывает о работах большого петербургского художника
Гид The Village
«Папа, умер Дед Мороз»: Что нужно знать о творчестве Евгения Юфита Ушел из жизни основатель некрореализма. The Village рассказывает о работах большого петербургского художника
Гид The Village
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 годаОт Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
Гид The Village
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
Прочитано
«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века Жизнь столицы в книге Евы Берар «Империя и город: Николай II, „Мир искусства“ и городская дума в Санкт-Петербурге»
Прочитано
«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века Жизнь столицы в книге Евы Берар «Империя и город: Николай II, „Мир искусства“ и городская дума в Санкт-Петербурге»
Интервью
Историк Александр Эткинд — о том, как память о репрессиях влияет на нас сегодняThe Village поговорил с автором книги «Кривое горе: Память о непогребённых» о заражении прошлым, наследии ГУЛАГа и «голом» человеке
Интервью
Историк Александр Эткинд — о том, как память о репрессиях влияет на нас сегодня The Village поговорил с автором книги «Кривое горе: Память о непогребённых» о заражении прошлым, наследии ГУЛАГа и «голом» человеке
Гид The Village
Фрида Кало в Музее Фаберже: главные факты и картиныThe Village составил краткий гид из 6 слов и 8 полотен по выставке «Фрида Кало. Живопись и графика из собраний Мексики» в Шуваловском дворце
Гид The Village
Фрида Кало в Музее Фаберже: главные факты и картины The Village составил краткий гид из 6 слов и 8 полотен по выставке «Фрида Кало. Живопись и графика из собраний Мексики» в Шуваловском дворце
Интервью
Виталий Манский: «Советники Мединского не понимают. Это такой культурный фашизм»Один из главных документалистов страны рассказал The Village о ссоре с Мединским, будущем «Артдокфеста» и причинах, по которым фестиваль решили привезти в Петербург
Интервью
Виталий Манский: «Советники Мединского не понимают. Это такой культурный фашизм» Один из главных документалистов страны рассказал The Village о ссоре с Мединским, будущем «Артдокфеста» и причинах, по которым фестиваль решили привезти в Петербург
Интервью
Комиссар «Манифесты 10»: «Искусство в принципе внепатриотично»Дмитрий Озерков — о том, как устроена биеннале в Петербурге, цензуре, «артивизме» и современном искусстве в Эрмитаже
Интервью