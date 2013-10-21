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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение
«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение «На смену незащищенности придет безусловный базовый доход»
«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение

«Мы все — левые утописты»: Российские художники создают профсоюз и требуют гособеспечение
«На смену незащищенности придет безусловный базовый доход»

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

S7 получила рейсы в Париж из наследства «Трансаэро». Это может снизить цены на билеты

Летать из Москвы в столицу Франции начнут в конце октября

S7 получила рейсы в Париж из наследства «Трансаэро». Это может снизить цены на билеты

«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу

Ранее пассажиров авиакомпании начали возить в столицу Франции через Калугу

«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

«Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж пожаловались на лишнюю пересадку в Калуге

Рейс выполняется с задержкой в три-четыре часа

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж пожаловались на лишнюю пересадку в Калуге

Собор Парижской Богоматери после пожара

Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Собор Парижской Богоматери после пожара

В Altmans Gallery пройдет выставка «Любовь в Париже»

В галерее представят более 30 работ Матисса, Дега, Пикассо, Шагала и других художников

В Altmans Gallery пройдет выставка «Любовь в Париже»

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Из России откроют полеты еще в два французских города

Россия и Франция подписали соглашение о расширении авиасообщения

Из России откроют полеты еще в два французских города

Самые страдающие от пробок города Европы

Половина первой десятки списка пришлась на города России

Самые страдающие от пробок города Европы

Самые фотографируемые города мира

Москва вошла в топ-5 рейтинга

Самые фотографируемые города мира

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

Картину вывозили в СССР в 1974 году

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Завтра в парижском аэропорту Шарль-де-Голль пройдет забастовка пилотов

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего

Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы

Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее
Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина

Алкоголь, красный цвет и бычьи туши: Что нужно знать о творчестве Хаима Сутина
Гид по большой выставке экспрессивного художника в Пушкинском музее

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

Застрявшие в парижском аэропорту россияне вылетят в Москву

Рейс из аэропорта Орли намечен на 14:00

Застрявшие в парижском аэропорту россияне вылетят в Москву

Пассажиры «России» пожаловались на суточную задержку рейса из Парижа

Задержку объяснили техническими неполадками

Пассажиры «России» пожаловались на суточную задержку рейса из Парижа

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене

Сколько стоил проект Российского духовно-культурного центра в Париже

Только на проектирование и строительство комплекса было потрачено 93 миллиона евро

Сколько стоил проект Российского духовно-культурного центра в Париже

Сколько стоит жизнь в Париже
Сколько стоит жизнь в Париже Насколько дороги еда, транспорт и жилье во французской столице
Сколько стоит жизнь в Париже

Сколько стоит жизнь в Париже
Насколько дороги еда, транспорт и жилье во французской столице

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

10 приёмов французского дизайна, которых не хватает в наших домах
10 приёмов французского дизайна, которых не хватает в наших домах Лепнина, окно в ванной, балконы для цветов — разбираемся, почему жильё во Франции такое уютное
10 приёмов французского дизайна, которых не хватает в наших домах

10 приёмов французского дизайна, которых не хватает в наших домах
Лепнина, окно в ванной, балконы для цветов — разбираемся, почему жильё во Франции такое уютное

В России запустили сервис — конструктор путешествий Timescenery

Timescenery хочет заменить множество сайтов, которые пользователь посещает, чтобы спланировать путешествие самостоятельно

В России запустили сервис — конструктор путешествий Timescenery

Неуязвимость Telegram, давление на Facebook и потери мультимиллионеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Неуязвимость Telegram, давление на Facebook и потери мультимиллионеров

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года
В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие

В последний вагон: Сколько стоит спонтанное новогоднее путешествие
Посчитали, во сколько обойдётся поездка в Берлин, Прибалтику и Петербург, если решиться на неё за считанные дни до Нового года

28 — 29 ноября
28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
28 — 29 ноября

28 — 29 ноября
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое

«Вы в зоне бедствия: сообщите друзьям, что вы в безопасности»
«Вы в зоне бедствия: сообщите друзьям, что вы в безопасности» Жители и гости Парижа рассказали The Village об атаках террористов и жизни города на следующий день после произошедшего
«Вы в зоне бедствия: сообщите друзьям, что вы в безопасности»

«Вы в зоне бедствия: сообщите друзьям, что вы в безопасности»
Жители и гости Парижа рассказали The Village об атаках террористов и жизни города на следующий день после произошедшего

14 — 15 ноября
14 — 15 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
14 — 15 ноября

14 — 15 ноября
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое

Москва заняла 3-е место по площади парков

Рейтинг составляла компания PricewaterhouseCoopers

Москва заняла 3-е место по площади парков

7 лучших предметов декора с выставки Maison & Objet
7 лучших предметов декора с выставки Maison & Objet Дизайнер Екатерина Малая побывала на выставке предметов мебели и декора Maison & Objet, которая прошла в Париже в рамках Paris Design Week, и подготовила для The Village обзор самых интересных новинок
7 лучших предметов декора с выставки Maison & Objet

7 лучших предметов декора с выставки Maison & Objet
Дизайнер Екатерина Малая побывала на выставке предметов мебели и декора Maison & Objet, которая прошла в Париже в рамках Paris Design Week, и подготовила для The Village обзор самых интересных новинок

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

5 самых интересных зданий весны
5 самых интересных зданий весны Туринский дом-дерево, университет XXI века и закручивающиеся башни в Париже — Юрий Болотов выбрал главные здания наступившей весны
5 самых интересных зданий весны

5 самых интересных зданий весны
Туринский дом-дерево, университет XXI века и закручивающиеся башни в Париже — Юрий Болотов выбрал главные здания наступившей весны

Российский бездомный — о бегстве в Париж, свободе и хрусте французской булки
Российский бездомный — о бегстве в Париж, свободе и хрусте французской булки Бесплатная одежда и уроки французского, еда из ресторана, библиотека Франсуа Миттерана — The Village нашёл в Париже бездомного россиянина, который очень счастлив на новой родине
Российский бездомный — о бегстве в Париж, свободе и хрусте французской булки

Российский бездомный — о бегстве в Париж, свободе и хрусте французской булки
Бесплатная одежда и уроки французского, еда из ресторана, библиотека Франсуа Миттерана — The Village нашёл в Париже бездомного россиянина, который очень счастлив на новой родине

Как две петербурженки поженились в Париже
Как две петербурженки поженились в Париже Девушки из Петербурга, поженившиеся в Париже, рассказали The Village о разнице между российской и французской бюрократией, а также о том, какой статус их брак имеет на родине
Как две петербурженки поженились в Париже

Как две петербурженки поженились в Париже
Девушки из Петербурга, поженившиеся в Париже, рассказали The Village о разнице между российской и французской бюрократией, а также о том, какой статус их брак имеет на родине

5 самых интересных зданий февраля
5 самых интересных зданий февраля Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля
5 самых интересных зданий февраля

5 самых интересных зданий февраля
Штаб-квартира с крыльями, зелёный завод и церковь в форме звезды — Юрий Болотов рассказывает о самых обсуждаемых зданиях февраля

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

10 мест в Париже, куда ходят сами парижане
10 мест в Париже, куда ходят сами парижане The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Париж глазами его жителей, без Лувра и Эйфелевой башни
10 мест в Париже, куда ходят сами парижане

10 мест в Париже, куда ходят сами парижане
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Париж глазами его жителей, без Лувра и Эйфелевой башни

10 самых интересных зданий 2014 года
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
10 самых интересных зданий 2014 года

10 самых интересных зданий 2014 года
The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд

Пять самых интересных зданий ноября
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Пять самых интересных зданий ноября

Пять самых интересных зданий ноября
Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца

Пять самых необычных зданий октября
Пять самых необычных зданий октября Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца
Пять самых необычных зданий октября

Пять самых необычных зданий октября
Театр в форме бутона, винокурня с оранжереями и новая штаб-квартира европейских астрономов — The Village отобрал самые интересные и обсуждаемые постройки месяца

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира

Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего
Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего Транспортный эксперт рассказал The Village, как справиться с психологической зависимостью от автомобилей, почему Москва и Петербург идут не тем путём и каким будет городской транспорт через 20 лет
Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего

Транспортный эксперт Константин Трофименко — о передвижениях в городах будущего
Транспортный эксперт рассказал The Village, как справиться с психологической зависимостью от автомобилей, почему Москва и Петербург идут не тем путём и каким будет городской транспорт через 20 лет

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля На этой неделе евро превысил отметку 50 рублей, доллар приблизился к 40. The Village посмотрел, как курс валюты влияет на стоимость поездок за границу

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля

Когда просыпаются и ложатся спать города
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города

Когда просыпаются и ложатся спать города
The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений

На европейских автобусах появилась реклама Москвы

На центральных улицах Парижа, Рима и Дублина появились красные экскурсионные двухэтажные автобусы с туристической рекламой российской столицы

На европейских автобусах появилась реклама Москвы

Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»
Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой» Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском
Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»

Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»
Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском

Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee

Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee
Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку

Невкусный Париж Елена Мукосей о поиске хороших ресторанов в Париже

Невкусный Париж

Как Анна Идальго стала первой женщиной на посту мэра Парижа
Как Анна Идальго стала первой женщиной на посту мэра Парижа The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Парижа Анне Идальго, испанке, феминистке и терпеливой аппаратчице
Как Анна Идальго стала первой женщиной на посту мэра Парижа

Как Анна Идальго стала первой женщиной на посту мэра Парижа
The Village продолжает рассказывать о мэрах мировых столиц: этот выпуск посвящён только что избранному мэру Парижа Анне Идальго, испанке, феминистке и терпеливой аппаратчице

Овсянка, сюр Александра Шевелева об официантах в Париже

Овсянка, сюр

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014 Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow
Гастрономический фестиваль Omnivore-2014

Гастрономический фестиваль Omnivore-2014
Расписание мастер-классов, фестивальное меню в ресторанах и вечеринка в «АртХаусе» — полное расписание событий и мест, где можно будет попробовать еду шефов-участников Omnivore Moscow

Бельвиль, иммигрантский квартал
Бельвиль, иммигрантский квартал The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Бельвиль, квартал иммигрантов и граффити в Париже.
Бельвиль, иммигрантский квартал

Бельвиль, иммигрантский квартал
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Бельвиль, квартал иммигрантов и граффити в Париже.

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Дом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Дом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.

Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы
Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы Автобус из Казахстана в Монголию, фальшивая виза за 1 000 евро и анализ на ВИЧ — The Village узнал, с какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, чтобы получить визу в Россию.
Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы

Как у них: Жители Грузии, Чехии, США, Испании о получении российской визы
Автобус из Казахстана в Монголию, фальшивая виза за 1 000 евро и анализ на ВИЧ — The Village узнал, с какими трудностями сталкиваются иностранные граждане, чтобы получить визу в Россию.

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