Новые докеры Старые Доки (Docklands - Докландию) в качестве нового места жительства при переезде в Лондон я отмел сразу - она мне не понравилась уже заочно. Несмотря на то, что формально она начинается сразу же за Тауэром, а, значит, поездка в Вест-Энд даже на автобусе займет всего 15-20 минут, до Сити можно за такое же время дойти пешком, а цены на аренду жилья по лондонским меркам выглядели...