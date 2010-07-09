Landlord League
На сайте с 4 июня 2010
Путешествия по Европе от читателей The Village
Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!»Тому, кто впервые попал в Лондон, может показаться, что англичане не умеют готовить: ушедшие поколения питались сплошь овсянкой и пудингами, а нынешнее предпочитает посещать многочисленные кафе и рестораны этнического толка (китайские, японские, индийские), вечерком прихватывая домой продукцию из Fish & Chips – жареную рыбу и картофель фри. Но это лишь первое впечатление.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Рынки Лондона: «Хлеба и зрелищ!» Тому, кто впервые попал в Лондон, может показаться, что англичане не умеют готовить: ушедшие поколения питались сплошь овсянкой и пудингами, а нынешнее предпочитает посещать многочисленные кафе и рестораны этнического толка (китайские, японские, индийские), вечерком прихватывая домой продукцию из Fish & Chips – жареную рыбу и картофель фри. Но это лишь первое впечатление.
Путешествия читателей The Village
Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.
Путешествия читателей The Village
Хижина дяди Шоу - дом-музей Джорджа Бернарда Шоу Дом-музей Джорджа Бернарда Шоу и Красный Дом. Клуб LLL путешествует по объектам National Trust.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Новые докерыСтарые Доки (Docklands - Докландию) в качестве нового места жительства при переезде в Лондон я отмел сразу - она мне не понравилась уже заочно. Несмотря на то, что формально она начинается сразу же за Тауэром, а, значит, поездка в Вест-Энд даже на автобусе займет всего 15-20 минут, до Сити можно за такое же время дойти пешком, а цены на аренду жилья по лондонским меркам выглядели...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Новые докеры Старые Доки (Docklands - Докландию) в качестве нового места жительства при переезде в Лондон я отмел сразу - она мне не понравилась уже заочно. Несмотря на то, что формально она начинается сразу же за Тауэром, а, значит, поездка в Вест-Энд даже на автобусе займет всего 15-20 минут, до Сити можно за такое же время дойти пешком, а цены на аренду жилья по лондонским меркам выглядели...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стоунхендж и Эйвбери. Тайна, покрытая камнемКак известно, одной из главных достопримечательностей Англии является Стоунхендж (Stonehenge) – таинственное кольцо из каменных блоков, возраст которого превышает четыре тысячи лет, а предназначения толком никто и не знает, хотя гипотезы на этот счет выдвигаются самые фантастические. Если вы на британских островах и готовы посвятить денек разгадке секрета предков, то посещение...
Путешествия по Европе от читателей The Village