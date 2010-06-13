Трагетто - экстремальная гондола за 50 центов Классическую гондолу, обитую красный бархатом, никто не отменял. Это красиво, романтично и даже немного буржуазно. За "скромную" плату в 80-100 Евро, вам предложат 40-минутный трип по венецианским каналам с осмотром проплывающих мимо японцев с многочисленными фотоаппаратами и, конечно, всевозможных палаццо. Все бы хорошо, но от осознания того, что вы все равно являетесь обычным "руссо...