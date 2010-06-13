Екатерина Ксенофонтова
На сайте с 12 июня 2010
Путешествия читателей The Village
Пешком по Лондону в поисках БэнксиПеред поездкой в Лондон я решила заранее озаботиться поиском оптимального маршрута по тем самым улицам, на стенах и домах которых запечатлены некоторые работы скандального художника Бэнкси. По приблизительным подсчетам протяженность пешеходного трипа, проходящего через Центральный, Северный и Ист-Лондон, "всего навсего" 15-20 км. Но ведь для истинных путешественников и ценителей...
Путешествия читателей The Village
Пешком по Лондону в поисках Бэнкси Перед поездкой в Лондон я решила заранее озаботиться поиском оптимального маршрута по тем самым улицам, на стенах и домах которых запечатлены некоторые работы скандального художника Бэнкси. По приблизительным подсчетам протяженность пешеходного трипа, проходящего через Центральный, Северный и Ист-Лондон, "всего навсего" 15-20 км. Но ведь для истинных путешественников и ценителей...
Путешествия читателей The Village
Трагетто - экстремальная гондола за 50 центовКлассическую гондолу, обитую красный бархатом, никто не отменял. Это красиво, романтично и даже немного буржуазно. За "скромную" плату в 80-100 Евро, вам предложат 40-минутный трип по венецианским каналам с осмотром проплывающих мимо японцев с многочисленными фотоаппаратами и, конечно, всевозможных палаццо. Все бы хорошо, но от осознания того, что вы все равно являетесь обычным "руссо...
Путешествия читателей The Village
Трагетто - экстремальная гондола за 50 центов Классическую гондолу, обитую красный бархатом, никто не отменял. Это красиво, романтично и даже немного буржуазно. За "скромную" плату в 80-100 Евро, вам предложат 40-минутный трип по венецианским каналам с осмотром проплывающих мимо японцев с многочисленными фотоаппаратами и, конечно, всевозможных палаццо. Все бы хорошо, но от осознания того, что вы все равно являетесь обычным "руссо...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лазурный берег - Eze VillageЛазурный берег - это не только казино и шикарные отели Монте-Карло, да рестораны и бутики Английской набережной и Круазетт. Всего в нескольких километрах от Ниццы, если двигаться вдоль побережья по направлению к Монако, на обрывистой скале раскинулась крошечная средневековая деревушка Эз (Eze).
Путешествия по Европе от читателей The Village
Лазурный берег - Eze Village Лазурный берег - это не только казино и шикарные отели Монте-Карло, да рестораны и бутики Английской набережной и Круазетт. Всего в нескольких километрах от Ниццы, если двигаться вдоль побережья по направлению к Монако, на обрывистой скале раскинулась крошечная средневековая деревушка Эз (Eze).
Путешествия по Европе от читателей The Village
Средневековая Сиена - каменное сердце ТосканыВсе мы путешествуем. Мы ищем Италию. (Гёте)
Путешествия по Европе от читателей The Village