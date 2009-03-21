Андрей Зайлер
На сайте с 8 октября 2007
Люди в городе
Синий фантом О чём говорят в московских рюмочных.
Ситуация
Игорь Компаниец «Подождите ругаться, мы только начинаем»
Путешествия читателей The Village
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
Путешествия читателей The Village
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
Рецепты читателей
ЧТО ТЫ ЕШЬ?Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.
Рецепты читателей