Портобелло: плюшки и кукольные сервизы Я, наверное, никогда не смогу написать отчет про Лондон.именно этот город мне совершенно невозможно вместить в один пост, потому что Лондон это оооо, в нем каждый район и каждая улица — песня. каждый фрик и мим, стоящий под London Eye — поэма )в лондоне трудно фотографировать — там всегда что-то строят и ремонтируют, поэтому в любом кадре обязательно будет торчать кусок арматуры...