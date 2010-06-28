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deedl_it

На сайте с 28 июня 2010

Комментарии8
Темы0
Посты4
Коротко0
Путешествия читателей The Village
Сад лемуровЕдинственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой. 
25
Путешествия читателей The Village

Сад лемуров Единственный раз, когда было совершенно не лень вытащить фотик, был в Monkey Park, о котором я читала накануне поездки на Тенерифе и в который рвалась всей любящей лемуров душой. 

Путешествия читателей The Village
Карибы: сигары, ром и монахиниСобирая чемодан в Доминиканскую Республику я ожидала увидеть ярко-бирюзовое море, высокие кокосовые пальмы и пудрово-белый песок на пляже. Попробовать местный ром, dulce de leche, свежие фрукты и соки, и может быть даже скрученные вручную сигары с местных табачных плантаций.
37
Путешествия читателей The Village

Карибы: сигары, ром и монахини Собирая чемодан в Доминиканскую Республику я ожидала увидеть ярко-бирюзовое море, высокие кокосовые пальмы и пудрово-белый песок на пляже. Попробовать местный ром, dulce de leche, свежие фрукты и соки, и может быть даже скрученные вручную сигары с местных табачных плантаций.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Портобелло: плюшки и кукольные сервизыЯ, наверное, никогда не смогу написать отчет про Лондон.именно этот город мне совершенно невозможно вместить в один пост, потому что Лондон это оооо, в нем каждый район и каждая улица — песня. каждый фрик и мим, стоящий под London Eye — поэма )в лондоне трудно фотографировать — там всегда что-то строят и ремонтируют, поэтому в любом кадре обязательно будет торчать кусок арматуры...
19
Путешествия по Европе от читателей The Village

Портобелло: плюшки и кукольные сервизы Я, наверное, никогда не смогу написать отчет про Лондон.именно этот город мне совершенно невозможно вместить в один пост, потому что Лондон это оооо, в нем каждый район и каждая улица — песня. каждый фрик и мим, стоящий под London Eye — поэма )в лондоне трудно фотографировать — там всегда что-то строят и ремонтируют, поэтому в любом кадре обязательно будет торчать кусок арматуры...

Путешествия по Европе от читателей The Village
Версаль - золото и упитанные рептилииДобраться до Версаля своим ходом очень легко, поэтому не советую вестись на призывы туристических агенств и покупать экскурсии за 65-120 евро, пусть даже в них включен "бесплатный" обед.
11
Путешествия по Европе от читателей The Village

Версаль - золото и упитанные рептилии Добраться до Версаля своим ходом очень легко, поэтому не советую вестись на призывы туристических агенств и покупать экскурсии за 65-120 евро, пусть даже в них включен "бесплатный" обед.