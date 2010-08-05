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irina_samojlova
На сайте с 5 августа 2010
Рецепты читателей
Малиновый пирог с миндальным тестомСамый простой в галактике рецепт пирога - главное, найти последнюю свежую малину
Рецепты читателей
Малиновый пирог с миндальным тестом Самый простой в галактике рецепт пирога - главное, найти последнюю свежую малину
Рецепты читателей
Пирог из слоеного теста со спаржейЯ читала, что многие не любят вкус самой спаржи, считая его "невыразительным", поэтому изобретают разные соусы, у меня же другая история - для меня ничего вкуснее отваренной пару минут в кипящей воде спаржи, без всего, даже соли, нет. А вот с консервированной отношения как-то не сложились, хотя этот конкретный пирог можно делать как со свежей, так и с консервированной спаржей.
Рецепты читателей