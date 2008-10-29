kate b
На сайте с 13 октября 2008
Рецепты читателей
Лапша с миндалём и креветками за 20 минутОднажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...
Рецепты читателей
Лапша с миндалём и креветками за 20 минут Однажды, когда старая пачка пельменей уже закончилась, а новая ещё не успела начаться я, пребывая в режиме жёсткого цейтнота, сочинила этот рецепт. То есть сначала приготовила, потом съела, а потом уже села записывать его для вас, потому что получилось вкусно. И – как показывает собранная по частям на полях рунета теоретическая база – полезно. К слову, уровень общей кулинарной...
Рецепты читателей
Пищевые привычки – где моё, а где чужое?Эксперимента ради попросила своего воображаемого друга перечислить блюда и напитки, которые он считает вкусными. Жареная картошка, роллы, куриные крылышки, попкорн, пицца… Из сладкого назвал пару известных шоколадных батончиков. Напитки: газировка, пиво, соки. Особенно свежевыжатый морковный. А у тебя какой список? Не поленись набросать его прямо сейчас, и попробуем разобраться...
Рецепты читателей