Стас Кулеш
На сайте с 15 октября 2008
Путешествия читателей The Village
Река Деп, Амурская область, РоссияЗдесь, на Депе, я когда-то учился плавать, ловить рыбу, ставить палатки и собирать байдарку типа Таймень. Чуть ли не каждый год мы с родителями и знакомыми «покоряли» этот детско-женский, нулёвый по туристической категории маршрут. Спустя семь лет по прежнему узнаю повороты, плёсы, мари, сопки и скальники.
Путешествия читателей The Village
Река Деп, Амурская область, Россия Здесь, на Депе, я когда-то учился плавать, ловить рыбу, ставить палатки и собирать байдарку типа Таймень. Чуть ли не каждый год мы с родителями и знакомыми «покоряли» этот детско-женский, нулёвый по туристической категории маршрут. Спустя семь лет по прежнему узнаю повороты, плёсы, мари, сопки и скальники.
Путешествия читателей The Village
Столицу повидал, пришельцев не встречалЗдесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.
Путешествия читателей The Village
Столицу повидал, пришельцев не встречал Здесь, в Москве, я бываю исключительно набегами. Возможно именно по этой причине город не успел меня ни напугать, ни отвратить. Из тех шести дней, что я провёл в столице нашей Родины, все они были насыщены встречами, прогулками по Воробьёвым горам и покатушками на теплоходике.
Путешествия читателей The Village
На автобусе сквозь ЛаосЗдесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов. От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
Путешествия читателей The Village
На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов. От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
Путешествия читателей The Village
Гуанчжоу, кантонийская столицаЗдесь, в Гуанчжоу, тепло, людно и не понимают моего китайского, зато гораздо лучше с английским. Третий по размеру город в Китае, расположенный в благоприятной близости от Гонконга с его гипертрофированной экономикой, он по достоинству считается одним из лучших мест для комфортной жизни экспатов. Как и в случае с двумя другими гигантами, Пекином и Шанхаем, точной информации о...
Путешествия читателей The Village
Гуанчжоу, кантонийская столица Здесь, в Гуанчжоу, тепло, людно и не понимают моего китайского, зато гораздо лучше с английским. Третий по размеру город в Китае, расположенный в благоприятной близости от Гонконга с его гипертрофированной экономикой, он по достоинству считается одним из лучших мест для комфортной жизни экспатов. Как и в случае с двумя другими гигантами, Пекином и Шанхаем, точной информации о...
Путешествия читателей The Village
Небо над ПекиномЗдесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...
Путешествия читателей The Village
Небо над Пекином Здесь, в постолимпиадном Пекине, как бы там ни было, очень хорошо. Дышится легче, чем два года назад. Власти побороли песчаные бури, создав лесополосу из пересаженных с южных районов страны деревьев. Прикрыли вредные производства и запретли многим автомобилистам и компаниям пользоваться средствами передвижения. В Пекине больше трёх миллионов автомобилей. Успешно проведена...
Путешествия читателей The Village
Шеньян — северо-восточная столица КитаяЗдесь, в Шеньяне. Этот город совершенно заслуженно называют северной столицей. Мало того что один из параноидальных императоров построил здесь второй Запретный город, это еще и торгово-промышленный центр, через который текут товары и деньги из северо-восточной части страны на юг, в центр. В Шеньяне наряду с “Макдоналдсом” и “Кентукки Фрайд Чикен” есть “Старбакс”. В Китае это не только...
Путешествия читателей The Village
Шеньян — северо-восточная столица Китая Здесь, в Шеньяне. Этот город совершенно заслуженно называют северной столицей. Мало того что один из параноидальных императоров построил здесь второй Запретный город, это еще и торгово-промышленный центр, через который текут товары и деньги из северо-восточной части страны на юг, в центр. В Шеньяне наряду с “Макдоналдсом” и “Кентукки Фрайд Чикен” есть “Старбакс”. В Китае это не только...
Путешествия читателей The Village
Китайский город, где говорят по-русскиЗдесь, в Харбине, огромный, многомиллионный город, современный, но все же с налетом провинциальности. Излюбленное место русских туристов из дальневосточного региона. После Хэйхэ в Харбине – цивилизация. Этот город – смесь небогатых северных районов с цветущими гигантами восточного побережья Китая. Огромные, тридцати-и-более-этажные дома не только в деловом центре, но и во всех других...
Путешествия читателей The Village
Китайский город, где говорят по-русски Здесь, в Харбине, огромный, многомиллионный город, современный, но все же с налетом провинциальности. Излюбленное место русских туристов из дальневосточного региона. После Хэйхэ в Харбине – цивилизация. Этот город – смесь небогатых северных районов с цветущими гигантами восточного побережья Китая. Огромные, тридцати-и-более-этажные дома не только в деловом центре, но и во всех других...
Путешествия читателей The Village
Великая китайская стена, как естьЗдесь, в окрестностях Пекина, синее небо над Великой китайской стеной. Существует несколько доступных для туристов участков Стены, расположенных в непосредственной близости от столицы. Не самый туристический участок Симатаи состоит из двадцати четырёх растасканных крестьянами на кирпичи секций общей продолжительностью чуть более десяти километров. Часть башен, в начале и в конце пути...
Путешествия читателей The Village
Великая китайская стена, как есть Здесь, в окрестностях Пекина, синее небо над Великой китайской стеной. Существует несколько доступных для туристов участков Стены, расположенных в непосредственной близости от столицы. Не самый туристический участок Симатаи состоит из двадцати четырёх растасканных крестьянами на кирпичи секций общей продолжительностью чуть более десяти километров. Часть башен, в начале и в конце пути...
Путешествия читателей The Village
Золотыми чернилами на пальмовых листьях, КатмандуЗдесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...
Путешествия читателей The Village
Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду Здесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...
Путешествия читателей The Village
Школа искусств и моды в КатмандуЗдесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.
Путешествия читателей The Village
Школа искусств и моды в Катманду Здесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.
Путешествия читателей The Village
Футбольный матч в КатмандуЗдесь, в Катманду, очень любят футбол. Ещё чуть-чуть играют в волейбол и лапту. На футбольное поле мы, участники фото-семинара, прошли бесплатно. Ребята предъявили автомобильные права. Лично я показал охране блестящий пропуск в новозеландскую школу английского. После чего нам было позволено всё — хоть на поле выходи.
Путешествия читателей The Village
Футбольный матч в Катманду Здесь, в Катманду, очень любят футбол. Ещё чуть-чуть играют в волейбол и лапту. На футбольное поле мы, участники фото-семинара, прошли бесплатно. Ребята предъявили автомобильные права. Лично я показал охране блестящий пропуск в новозеландскую школу английского. После чего нам было позволено всё — хоть на поле выходи.
Путешествия читателей The Village
Глобализация в НепалеЗдесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...
Путешествия читателей The Village
Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...
Путешествия читателей The Village
Люди в формеЗдесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.
Путешествия читателей The Village
Люди в форме Здесь, в Пекине, перед Олимпиадой 2008 власти вывезли все нежелательные элементы за 108 километр и научили водителей пропускать пешеходов. На подходах к центральной площади страны нынче просвечивают сумки. Кроме несущих службу у флага и Дома Советов военнослужащих, всюду очень много людей в форме.
Путешествия читателей The Village
Аэрофото окрестностей ОклендаВдогонку к предыдущему посту с как бы игрушечными кораблями покажу часть фотографий из нескольких полётов над Оклендом, крупнейшим городом Новой Зеландии.
Путешествия читателей The Village
Аэрофото окрестностей Окленда Вдогонку к предыдущему посту с как бы игрушечными кораблями покажу часть фотографий из нескольких полётов над Оклендом, крупнейшим городом Новой Зеландии.
Путешествия читателей The Village
Мой АмойЗдесь, в Сямэне, придумали кетчуп. На кантонском диалекте koechiap, илиke-tsiap (кит. qiézhi), что в переводе означает — «сок баклажана». Причём там баклажаны, совершенно непонятно, ведь тогдашний соус состоял из рыбного рассола или моллюсков, тоже солёных. Помидоры в рецепт не входили. Вместо этого в соус добавляли анчоусы, грецкие орехи, грибы и фасоль, чеснок, специи и рисовое вино.
Путешествия читателей The Village
Мой Амой Здесь, в Сямэне, придумали кетчуп. На кантонском диалекте koechiap, илиke-tsiap (кит. qiézhi), что в переводе означает — «сок баклажана». Причём там баклажаны, совершенно непонятно, ведь тогдашний соус состоял из рыбного рассола или моллюсков, тоже солёных. Помидоры в рецепт не входили. Вместо этого в соус добавляли анчоусы, грецкие орехи, грибы и фасоль, чеснок, специи и рисовое вино.
Путешествия читателей The Village
Хой Ан, тихий уголок во ВьетнамеЗдесь, в Хой Ане, сувенирные лавки снизу доверху набиты традиционными фонариками и одеждой. В местных барах и кафе наряду с национальной кухней готовят любые коктейли. А свежее местное пиво, по полдоллара за стакан, не уступает продукции лучших производителей. Не говоря уж об удобном местоположении, что превращает городок в отличный перевалочный пункт для путешественников.
Путешествия читателей The Village
Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме Здесь, в Хой Ане, сувенирные лавки снизу доверху набиты традиционными фонариками и одеждой. В местных барах и кафе наряду с национальной кухней готовят любые коктейли. А свежее местное пиво, по полдоллара за стакан, не уступает продукции лучших производителей. Не говоря уж об удобном местоположении, что превращает городок в отличный перевалочный пункт для путешественников.
Путешествия читателей The Village
Рок-школа в КатмандуЗдесь, в Катманду, я последовал совету друзей и отправился на поиски Запада в Востоке. Признаюсь, день был непростой с самого утра. В первую очередь оттого, что водку нельзя пить на голодный желудок, а после смешивать с чем-то синим и алкогольным. Ничего, дела житейские.
Путешествия читателей The Village
Рок-школа в Катманду Здесь, в Катманду, я последовал совету друзей и отправился на поиски Запада в Востоке. Признаюсь, день был непростой с самого утра. В первую очередь оттого, что водку нельзя пить на голодный желудок, а после смешивать с чем-то синим и алкогольным. Ничего, дела житейские.
Путешествия читателей The Village
Южный остров Новой Зеландии через лобовое стеклоПосле того, как в Christchurch'e я приобрел самую странную игрушку в Junk Shop'e и помог больным котятам, этот медведь в красных штанах исколесил на передней панели нашего тёмно-зелёного Виндома весь Южный остров. А это немногим больше 6000 километров! По такому поводу представляю вашему вниманию серию "Мишка на Юге" - путешествие одного ненастоящего медведя по Новой Зеландии.
Путешествия читателей The Village