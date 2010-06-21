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Tanya

На сайте с 18 октября 2008

Комментарии1
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Посты1
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Путешествия по Европе от читателей The Village
Биарритц: цивильный серфинг по-европейскиЗа последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Биарритц: цивильный серфинг по-европейски За последний год культура серфинга в такой несерфовой стране как Россия подскочила на уровень выше, и виной тому – ставший уже по-турецки туристическим о. Бали и прилегающие к нему индонезийские окрестности. За это время в наших головах сложилась прочная ассоциация: серфинг – это Бали, Бали – это серфинг. Однако мало кто задумывается о том, что серфинг может быть намного ближе –...