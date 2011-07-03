Саша Похвалин
На сайте с 27 сентября 2007
Клуб рисовальщиков
Клуб рисовальщиков: МузыкантыThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Клуб рисовальщиков
Клуб рисовальщиков: Музыканты The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Клуб рисовальщиков
Клуб Рисовальщиков: Украинский бульвар и Киевский вокзалThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни разных художников — сотрудников и друзей редакции. В этот раз клуб заглянул на Украинский бульвар и Киевский вокзал.
Клуб рисовальщиков
Клуб Рисовальщиков: Украинский бульвар и Киевский вокзал The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни разных художников — сотрудников и друзей редакции. В этот раз клуб заглянул на Украинский бульвар и Киевский вокзал.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел»Новый фильм Тарантино, фильм категории B по мотивам братьев Гримм и комедия о родительских обязательствах со звёздами 80-х — Саша Похвалин посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел» Новый фильм Тарантино, фильм категории B по мотивам братьев Гримм и комедия о родительских обязательствах со звёздами 80-х — Саша Похвалин посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Люди в городе
Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в паркахКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Люди в городе
Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в парках Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Люди в городе
Постскриптум: Власти разрешили парковку на ТверскойКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Люди в городе
Постскриптум: Власти разрешили парковку на Тверской Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Комикс
Постскриптум: Исторические ролевые игры для привлечения туристов в МосквуКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Комикс
Постскриптум: Исторические ролевые игры для привлечения туристов в Москву Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Люди в городе
Постскриптум: на постах ДПС на время жары установили кулеры с питьевой водойКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Люди в городе
Постскриптум: на постах ДПС на время жары установили кулеры с питьевой водой Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Люди в городе
Постскриптум: Рекламу Москвы запустят за рубежомКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.
Люди в городе