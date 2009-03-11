Мария Б.
На сайте с 21 октября 2008
Путешествия по Европе от читателей The Village
Париж в иллюстрацияхПариж всегда привлекал многих людей со всего мира. Париж - это город любви, моды, весны. Париж, Париж.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Париж в иллюстрациях Париж всегда привлекал многих людей со всего мира. Париж - это город любви, моды, весны. Париж, Париж.
Ситуация
День святого Патрика добрался до МосквыМосква уже не первый год, как и многие другие страны мира, празднует День святого Патрика. Накануне этого праздника в Москве повсюду весят афиши с приглашениями присоединиться к отмечанию этого события. Праздник проходит как в клубах, но и как положено, – гуляние проходит на улицах города. В нашей столице я ни раз уже видела одетых в традиционные для этого Дня костюмы. Так что же это...
Ситуация