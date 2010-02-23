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К

Куня

На сайте с 9 октября 2007

Комментарии3
Темы0
Посты1
Коротко0
Рецепты читателей
Сытная похлёбкаПохлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.
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Рецепты читателей

Сытная похлёбка Похлёбка из репы и чечевицы на бульоне из копчёных свиных рёбрышек. Творчески переработанный рецепт с какого-то кулинарного сайта.