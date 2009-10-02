Инга Гомер
На сайте с 9 декабря 2008
Рецепты читателей
Хрустящие пирожкиЗатраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Рецепты читателей
Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Рецепты читателей
Клубничная вкуснятина Простенький рецепт свежего клубничного коктейля!
Рецепты читателей
Картофель по-деревенскиНам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.
Рецепты читателей
Картофель по-деревенски Нам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.
Рецепты читателей
Коврижка с вареньемДаже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Рецепты читателей
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Рецепты читателей
Любимые пончики для вегановИнгредиенты для пончиков: 1/2 стакана теплой воды 3/4 стакана теплого соевого молока 1 пакетик сухих дрожжей 1/4 стакана сахара-песка 1/4 стакана растопленного масла 1 банан 1 чайная ложка соли 4-5 стаканов пшеничной муки Дрожжи разводим в соевом молоке, смешиваем все продукты, теперь нужно замесить мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и ставим в какое-нибудь темное сухое...
Рецепты читателей
Любимые пончики для веганов Ингредиенты для пончиков: 1/2 стакана теплой воды 3/4 стакана теплого соевого молока 1 пакетик сухих дрожжей 1/4 стакана сахара-песка 1/4 стакана растопленного масла 1 банан 1 чайная ложка соли 4-5 стаканов пшеничной муки Дрожжи разводим в соевом молоке, смешиваем все продукты, теперь нужно замесить мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и ставим в какое-нибудь темное сухое...
Рецепты читателей
ХасператПоклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Рецепты читателей
Хасперат Поклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Рецепты читателей
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...
Рецепты читателей