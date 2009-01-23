Марина Поморина
На сайте с 21 января 2009
Путешествия читателей The Village
Удивительная ИндияИндия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем
Путешествия читателей The Village
Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем
Путешествия читателей The Village
Усадьба графа РазумовскогоУсадьба Разумовского, - памятник архитектуры классицизма.
Путешествия читателей The Village
Усадьба графа Разумовского Усадьба Разумовского, - памятник архитектуры классицизма.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Прекестулен – НорвегияПрекестулен является главной природной достопримечательностью Норвегии.Это гигантский утес высотой 604 м, он почти квадратной формы, его называют "трибуной" или "кафедрой".
Путешествия по Европе от читателей The Village