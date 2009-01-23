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Марина Поморина

На сайте с 21 января 2009

Комментарии11
Темы0
Посты3
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Путешествия читателей The Village
Удивительная ИндияИндия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем
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Путешествия читателей The Village

Удивительная Индия Индия пронизана контрастами, на фоне нищеты и полного хауса, на улицах Бомбея можно увидеть дорогие бутики и отели, среди белоснежных пляжей Гоа, бродят все те же нищие, изнуренные голодом и солнцем

Путешествия читателей The Village
Усадьба графа РазумовскогоУсадьба Разумовского, - памятник архитектуры классицизма. 
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Путешествия читателей The Village

Усадьба графа Разумовского Усадьба Разумовского, - памятник архитектуры классицизма. 

Путешествия по Европе от читателей The Village
Прекестулен – НорвегияПрекестулен является главной природной достопримечательностью Норвегии.Это гигантский утес высотой 604 м, он почти квадратной формы, его называют "трибуной" или "кафедрой".
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Прекестулен – Норвегия Прекестулен является главной природной достопримечательностью Норвегии.Это гигантский утес высотой 604 м, он почти квадратной формы, его называют "трибуной" или "кафедрой".