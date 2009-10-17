вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
ВС

Ваня Снежный

На сайте с 25 января 2009

Комментарии0
Темы0
Посты1
Коротко0
Скейтбординг
Dream spotу каждого человека есть мечта,у катающегося человека зачастую она связана с идеальным трюком,стаффом,спотом
0
Скейтбординг

Dream spot у каждого человека есть мечта,у катающегося человека зачастую она связана с идеальным трюком,стаффом,спотом