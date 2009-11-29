Капустная запеканка Для приготовления этого чуда нам понадобиться:• 500 – 600 г капусты • 300-400 г картофель • 500 г фарша (любого, я брала домашний) • 200 г лука • 200 г моркови • 500 г сметаны (10-20%) • 200 г сыра (твердого) • соль • перец • растительное маслоhttp://www.say7.