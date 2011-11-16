Лиза Жукова
На сайте с 1 августа 2011
Районы
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистикеThe Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Районы
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Районы
Дистанционное обучение: Городские ценностиThe Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — рассказ о городских ценностях по материалам преподавателей института
Районы