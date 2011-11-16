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ЛЖ

Лиза Жукова

На сайте с 1 августа 2011

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Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике
Районы
Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистикеThe Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
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Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике
Районы

Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.

Дистанционное обучение: Городские ценности
Районы
Дистанционное обучение: Городские ценностиThe Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — рассказ о городских ценностях по материалам преподавателей института
2
Дистанционное обучение: Городские ценности
Районы

Дистанционное обучение: Городские ценности The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — рассказ о городских ценностях по материалам преподавателей института