Дистанционное обучение: Бизнес-модели в урбанистике The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — о том, как применить идеи бизнес-моделей при проектировании районов.
Одна из пяти тем нового учебного года на «Стрелке» — «Горожане как потребители». Задача у кураторов и студентов амбициозная — изучить мировосприятие современного москвича, вывести некую формулу, по которой живёт общество в столичных микрорайонах, и, что самое сложное, смоделировать привычки и пожелания горожан на будущее. Полевые работы ведутся в советских микрорайонах. Чтобы увидеть процесс обучения и исследования изнутри, The Village запустил блог «Новые микрорайоны: Горожане как потребители». Основываясь на лекциях трёх преподавателей курса, в этом выпуске редакция подготовила рассказ о том, как урбанисты и архитекторы могут мыслить, опережая желания жителей, и применимы ли современные бизнес-модели к комфортному городу.
ЛЕКТОРЫ
АЛЕКСАНДР БАРД
ДЭВИД ЭРИКСОН
АЛЕКСАНДР ВЫСОКОВСКИЙ
Декан Высшей школы урбанистики, профессор, руководитель магистерской программы «Управление пространственным развитием городов».
ЖИТЕЛИ КАК ПОКУПАТЕЛИ
Дэвид Эриксон — cпециалист по бизнес-моделям, которые можно применять в любой области. С помощью этих формул и последовательности действий студенты «Стрелки» уже начали исследовать микрорайоны и искать новые решения их застройки. Подход Эриксона впервые применяется в урбанистике, но он явно может здесь прижиться, ведь при строительстве зданий, где люди проводят значительную часть своей жизни, очень важно учитывать текущие потребности населения, так происходит в продажах. Но также важно предугадывать эти самые потребности, самим изобретая новое будущее, что сравнимо с выводом на рынок новых оригинальных изобретений и продуктов, о которых потребители даже помыслить не могли*.
— действия после покупки, предварительная подготовка (выбор товара).
Теорию Эриксона проще всего объяснять, сравнив два подхода к бизнесу: устаревший и новый. В устаревшем для бизнесменов главной является стоимость продукта. Тогда как для нового подхода (как позывает практика, более эффективного) главным в деле становится ценность самого продукта. Так покупатели привыкают к вещи, чувствуют себя причастными к ней. Они должны чувствовать, что полученный опыт и ощущение от этой вещи они уже ни на что не променяют.
«Ирония бизнеса состоит в том, что ценность продукта со временем снижается, тогда как ценность потребителя только растет»
— Дэвид Эриксон
Задача успешного бизнесмена — не думать о цене продукта, пожеланиях фокус-группы или издержках производства. Гораздо важнее расширение возможностей, которые получает потребитель после покупки продукта. Чем сильнее взаимосвязь между производителем и потребителем, тем более незаменимым становится товар для всех*.
— привязанность покупателя к компании;потребитель ждет от производителя решения своих проблем, поддерживает обратную связь, рекомендует друзьям, болеет за успех производителя.
«Большая ошибка — думать, что целью бизнеса
являются деньги. За действиями выдающихся бизнесменов стоит что-то очень важное для них.
Что если я скажу вам, что целью вашей жизни
является дыхание?»
— Дэвид Эриксон
Прибыльность бизнес-модели, где ценен сам продукт, можно показать на примере музыкальных носителей. Средний покупатель CD-дисков тратит на их покупку 40 долларов в год. Пользователь iTunes тратит на музыку 60 долларов. А пользователь музыкального сервиса Spotify* тратит на годовую подписку 120 долларов, получая при этом не только доступ к миллионам легально доступных треков в хорошем качестве, но и возможность составлять из них плей-листы, делиться музыкой в Facebook, подписываться на обновления своих друзей и использовать как плеер свой мобильный (Spotify поддерживает все мобильные платформы).
— шведский легальный сервис для прослушивания музыки, в настоящее время недоступный в России.
Цена этого сервиса втрое превышает сумму, которую потребитель обычно тратит на музыку, однако возможности, которые предоставляет Spotify, восполняют это с лихвой. Пользователи доплачивают за то, чтобы участники вечеринки могли заранее составить для нее плей-лист.
«Интерактивность — вот ключ к успеху. Руперт Мердок не сделал ни одного правильного шага в интернете, потому что он этого не понимал. Владимир Путин тоже этого не понимает. Именно поэтому оба они устарели»
— Александр Бард
АРХИТЕКТОРЫ VS УРБАНИСТЫ
Студенты, планирующие создавать альтернативу существующей системе микрорайонов, должны будут, отталкиваясь от новой бизнес-модели, сконцентрироваться не на итоговом продукте — доме или квартире, — а на том, как эта жилплощадь будет использоваться жителями, на количестве возможностей, появляющихся у людей, которые поселились в построенных домах. Теория Эриксона, применяемая в строительстве, больше всего похожа на некую усовершенствованную урбанистику. Так что, говоря о применении этого подхода на практике, необходимо прежде всего уточнить значение термина урбанистика и то, в чем ее отличия от архитектуры.
Часто случается так, что существует лишь связка «архитектор — проектируемый объект». Архитектор создает объект, заполняя им имеющееся пространство, не учитывая при этом окружающее городское пространство. Задача же урбаниста — увидеть не только место, где будет построено новое здание, но и район, в котором ведется строительство.
В отличие от архитектора урбанист просто не может позволить себе забыть о реальности, полностью сосредоточившись на красоте и качестве проектируемого объекта. Ему необходимо учитывать финансовые возможности муниципалитета района, в котором будет расположен объект, думать о реальных сроках выполнения проекта, о качестве постройки. Практичность урбанистического подхода выражается даже в документации: урбанистика регулируется планами, нормативными актами и программами, тогда как в архитектуре важен проект и его эстетическая составляющая.
«Точка отсчета — условный центр города, место, где находится много символов, с которыми ассоциирует себя горожанин. Раньше точкой отсчета Москвы был Кремль, однако в наше время она сдвинулась на Манежную площадь»
— Александр Высоковский
Пространство города в урбанистике состоит из узловых районов*, в которых повторяется структура и содержание, но может отличаться форма. В отличие от архитектуры, где проект создается и осуществляется, эти районы невозможно спроектировать, застроить и заселить в результате запланированных действий. Урбанист может только направлять и поощрять развитие города в какую-либо сторону. А «усовершенствованный урбанист», использующий в своей практике идеи Эриксона, придумывает и предлагает городу новые, интерактивные пути развития.
— единица города, где сосредоточены ценностные, экономические и социальные ресурсы сообщества.
Комментарии
да ну просто следование европейской модели образования: бакалавриаты, магистратуры всякие, урбанисты - узкая специализация. совковская модель арх. образования подразумевала всё это априори - и архитектор, и дизайнер, и урбанист - 3-и в одном. и странно, на мой взгляд, это разделять: дизайнер занимается интерьерами и "вещами", архитектор домики красивые проектирует, а урбанист - это такой Господь Бог, который думает о всех и сразу?..
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