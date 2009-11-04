anny anny
На сайте с 2 марта 2009
Рецепты читателей
Имбирный чайИнгредиенты: 10 см тонко нарезанного свежего имбиря (очищенного)1 л воды2 ст л меда или коричневого сахарадольки лимона для украшения
Рецепты читателей
Имбирный чай Ингредиенты: 10 см тонко нарезанного свежего имбиря (очищенного)1 л воды2 ст л меда или коричневого сахарадольки лимона для украшения
Рецепты читателей
Киш по-лотарингскиБезумно вкусный французский открытый пирог для дружеских посиделок.
Рецепты читателей
Киш по-лотарингски Безумно вкусный французский открытый пирог для дружеских посиделок.
Рецепты читателей
Конфеты «Рафаэлло»Молоко сгущенное налить в кастрюлю, добавить масло и поставить на огонь. Варить 10-15 мин, постоянно помешивая, пока масса не станет тягучей и густой. Положить кокосовую стружку, перемешать и убрать с огня.
Рецепты читателей