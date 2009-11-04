Конфеты «Рафаэлло» Молоко сгущенное налить в кастрюлю, добавить масло и поставить на огонь. Варить 10-15 мин, постоянно помешивая, пока масса не станет тягучей и густой. Положить кокосовую стружку, перемешать и убрать с огня.