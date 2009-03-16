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ЛС

Лиза Сорока

На сайте с 3 марта 2009

Комментарии35
Темы0
Посты5
Коротко0
Рецепты читателей
MacaronsДля нас макароны - это мучное изделие, которым можно хорошо подкрепиться,  для всего остального мира  Macarons - это легкий и очень красивый десерт.
106
Рецепты читателей

Macarons Для нас макароны - это мучное изделие, которым можно хорошо подкрепиться,  для всего остального мира  Macarons - это легкий и очень красивый десерт.

Рецепты читателей
Маленькие пирожки с клубникойДля приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.
46
Рецепты читателей

Маленькие пирожки с клубникой Для приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.

Рецепты читателей
Банано-шокаладные маффиныБанановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.
51
Рецепты читателей

Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.

Рецепты читателей
Tartelette или аппетитное искусствоЗамечательная женщина Helen, родом из Франции. В настоящее время проживает в Америке. Хелен готовит восхитительные десерты и делает очень красивые и аппетитные фото своих творений и процесса их создания.
33
Рецепты читателей

Tartelette или аппетитное искусство Замечательная женщина Helen, родом из Франции. В настоящее время проживает в Америке. Хелен готовит восхитительные десерты и делает очень красивые и аппетитные фото своих творений и процесса их создания.

Путешествия по Европе от читателей The Village
Барселона – город мечтаВолшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Барселона – город мечта Волшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.