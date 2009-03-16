Лиза Сорока
На сайте с 3 марта 2009
Рецепты читателей
MacaronsДля нас макароны - это мучное изделие, которым можно хорошо подкрепиться, для всего остального мира Macarons - это легкий и очень красивый десерт.
Рецепты читателей
Macarons Для нас макароны - это мучное изделие, которым можно хорошо подкрепиться, для всего остального мира Macarons - это легкий и очень красивый десерт.
Рецепты читателей
Маленькие пирожки с клубникойДля приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.
Рецепты читателей
Маленькие пирожки с клубникой Для приготовления этого ароматного десерта Вам понадобятся любые свежие или замороженные ягоды и слоенное покупное тесто.
Рецепты читателей
Банано-шокаладные маффиныБанановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.
Рецепты читателей
Банано-шокаладные маффины Банановые маффины с шоколадной крошкой. Рецепт прост, как раз, два, три. А результат - вкусные ароматные кексы. На готовку уйдет около 40 мин.
Рецепты читателей
Tartelette или аппетитное искусствоЗамечательная женщина Helen, родом из Франции. В настоящее время проживает в Америке. Хелен готовит восхитительные десерты и делает очень красивые и аппетитные фото своих творений и процесса их создания.
Рецепты читателей
Tartelette или аппетитное искусство Замечательная женщина Helen, родом из Франции. В настоящее время проживает в Америке. Хелен готовит восхитительные десерты и делает очень красивые и аппетитные фото своих творений и процесса их создания.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Барселона – город мечтаВолшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.
Путешествия по Европе от читателей The Village