Лето на "Стрелке": день первый. "Плантация дьявола" Жители Глазго — отчаянные люди. В Великобритании считается, что если вы открыто признались в том, что Глазго — ваш родной город, значит вы либо больной, либо сумасшедший человек. Художественный проект «Плантация дьявола» — это мало того, что публичное признание любви к городу, это кинематографисекое посвящение в таинство его основания. Создатели проекта — супружеская пара режиссер Мэй...