Юлия Сараева
На сайте с 18 марта 2009
Ситуация
Футбольные автобусные остановки МосквыОстановки в центре Москвы превратились в футбольные ворота
Ситуация
Футбольные автобусные остановки Москвы Остановки в центре Москвы превратились в футбольные ворота
Ситуация
В Москве появилась гигантская граффити-карта РФПолезным подарком обзавелись сегодня студенты Московского государственного университета геодезии и картографии. На площадке под открытым небом была представлена гигантская граффити-карта России, размером 20х25 метров! Над воплощением красочного изображения трудились так сказать «всем миром:» от профессиональных художников- граффитчиков до студентов и аспирантов Вуза. А как же: чтобы...
Ситуация
В Москве появилась гигантская граффити-карта РФ Полезным подарком обзавелись сегодня студенты Московского государственного университета геодезии и картографии. На площадке под открытым небом была представлена гигантская граффити-карта России, размером 20х25 метров! Над воплощением красочного изображения трудились так сказать «всем миром:» от профессиональных художников- граффитчиков до студентов и аспирантов Вуза. А как же: чтобы...
Ситуация
Лето на "Стрелке": день первый. "Плантация дьявола"Жители Глазго — отчаянные люди. В Великобритании считается, что если вы открыто признались в том, что Глазго — ваш родной город, значит вы либо больной, либо сумасшедший человек. Художественный проект «Плантация дьявола» — это мало того, что публичное признание любви к городу, это кинематографисекое посвящение в таинство его основания. Создатели проекта — супружеская пара режиссер Мэй...
Ситуация
Лето на "Стрелке": день первый. "Плантация дьявола" Жители Глазго — отчаянные люди. В Великобритании считается, что если вы открыто признались в том, что Глазго — ваш родной город, значит вы либо больной, либо сумасшедший человек. Художественный проект «Плантация дьявола» — это мало того, что публичное признание любви к городу, это кинематографисекое посвящение в таинство его основания. Создатели проекта — супружеская пара режиссер Мэй...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Испанские funтазииЕвропейцы — люди не серьёзные, если ещё точнее — легкомысленные. Каких только приколов не встретишь на здешних улицах: начиная от многозначительных стикеров и надписей, заканчивая «живыми статуями» на центральной улице Барселоны — некого подобия нашего «старого арбата».
Путешествия по Европе от читателей The Village
Испанские funтазии Европейцы — люди не серьёзные, если ещё точнее — легкомысленные. Каких только приколов не встретишь на здешних улицах: начиная от многозначительных стикеров и надписей, заканчивая «живыми статуями» на центральной улице Барселоны — некого подобия нашего «старого арбата».
Путешествия по Европе от читателей The Village
La rambla - живая улица БарселоныЕсли вы побывали в Барселоне, и не прошли по этой оживлённой центральной улице — считаёте, потеряли время зря. Именно на этой красочной улочке, подобии нашего московского арбата каждый день происходят удивительные и непонятные действа — перед зрителями — прохожими начинают своё молчаливое выступления артисты оригинального жанра — «живые скульптуры». Да, нужно заметить, условия работы...
Путешествия по Европе от читателей The Village
La rambla - живая улица Барселоны Если вы побывали в Барселоне, и не прошли по этой оживлённой центральной улице — считаёте, потеряли время зря. Именно на этой красочной улочке, подобии нашего московского арбата каждый день происходят удивительные и непонятные действа — перед зрителями — прохожими начинают своё молчаливое выступления артисты оригинального жанра — «живые скульптуры». Да, нужно заметить, условия работы...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Реус: город, избалованный сиестойПервое, что бросается в глаза жителю многомиллионного мегаполиса — пустые улицы. Узкие пространства между домами совсем не похожи на Московские просторы! Однако тишину и немноголюдность можно объяснить не только размерами города, но и режимом дня, который характерен исключительно для Испании. Проще говоря, испанцы настолько ценят сытость и комфорт, что практически все здешние магазины...
Путешествия по Европе от читателей The Village